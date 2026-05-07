Academias para sacar la libreta y reglas para los patines eléctricos: lo que estudia la Intendencia

En el entendido de que la normativa de tránsito debe adecuarse a los cambiantes tiempos actuales, técnicos de la Intendencia de Durazno (IDD) manejan la posibilidad de solicitar a futuros aspirantes a la licencia de conducir el previo pasaje por una academia, a la vez que se manifiestan partidarios de legislar sobre la circulación de los nuevos patines eléctricos.

El paso previo a la libreta

El ingeniero civil Lucas Facello, asesor de la comuna duraznense en materia de tránsito, dijo a El Acontecer que regular el debido funcionamiento de las academias de tránsito es un tema que se impone. Caso contrario, «cómo se forma al futuro aspirante a la licencia de conducir», se preguntó.

Al ahondar sobre el particular, recordó que en la actualidad son cinco los departamentos del país con ordenanza de academias de conducir o coches escuela, precisando que Durazno está trabajando en la materia.

A título de ejemplo, mencionó que Maldonado, una comuna que expide muchas licencias de conducir, no tiene ordenanza pero sí determinados requisitos.

«Debemos pensar en temas tales como en qué vehículo debería concurrir el aspirante: debidamente señalizado, con doble pedalera», planteó. Manifiesta que son temas que el mundo viene enseñando.

«En algunos países se ha ido un poquito más allá; es la propia intendencia la que tiene sus coches escuela. Sucede que ahí se viene lo otro: yo te formo y luego te debo tomar la prueba. En general, donde funciona bien es donde existen coches escuela debidamente reglamentados, con mucho control sobre los mismos. Llegado el momento, el alumno da la prueba y salva o no», explicó Facello.

Patines eléctricos: chaleco, edades mínimas y calles delimitadas

Quizás sobre temas básicos, pero es claro que se debe legislar respecto al tránsito de los modernos patines eléctricos por la vía pública, expresó Facello. Entiende que se debe partir de un tema que hoy está en debate: ¿es un vehículo?

«En nuestros años jóvenes un monopatín era un juguete, hoy es un vehículo de desplazamiento motorizado. No debería haber discusión, sucede que hoy salen a la calle sin requisito alguno y compartiendo la vía con motos, automóviles, camionetas, camiones. A esos chicos —los que generalmente se desplazan en los mencionados patines— los estamos sometiendo a un riesgo tremendo», asumió.

Una expansión rápida

Para su expansión han jugado a favor aspectos tales como el accesible costo de las modernas unidades que hoy circulan por calles de ciudades y localidades del territorio nacional.

El técnico recordó que en el año 2020 hubo una primera legislación de parte del Congreso Nacional de Intendentes. «Sucede que fue el año de la pandemia. En aquel momento la venta de patinetas venía creciendo y con la pandemia bajó. El tema es que desde el año 2020 a la actualidad los vehículos de movilidad personal aumentaron considerablemente las velocidades de desplazamiento«, precisó.

Tres aspectos a tener en cuenta

Facello entiende que al legislar se deben considerar tres grandes aspectos.

El primero, el uso del chaleco: «La persona que circula tiene que ser visible».

El segundo, las edades mínimas, y dependiendo de esa edad y la potencia eléctrica del vehículo, la exigencia de la licencia de conducir. «Por lo menos G1 o G2 (G1: ciclomotores hasta 50 c.c. sin cambio, edad mínima 16 años; G2: motocicletas hasta 200 c.c., edad mínima 18 años)».

El tercero, delimitar por qué calles de la ciudad pueden circular. «Para ello son diferentes las medidas que se pueden tomar, hay variados ejemplos», culminó.