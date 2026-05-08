«Cifras que duelen»: una de cada cinco viviendas en Durazno está vacía, denuncia Magela Rinaldi

Al pronunciarse sobre el proyecto de «expropiación de vivienda vacía», la diputada frenteamplista por el departamento, Magela Rinaldi, dejó sentada su preocupación por la existencia de casi 6.000 viviendas desocupadas en Durazno.

La discusión del proyecto, que fuera votado por unanimidad tanto en el Senado de la República como en la comisión de Vivienda de la cámara baja, se vio interrumpida en la sesión de Diputados de esta semana cuando la oposición planteó una serie de desacuerdos.

«Cifras que duelen»

Se trata de un tema que preocupa especialmente en un departamento donde se requieren nuevas soluciones habitacionales, dijo la legisladora de izquierda al hacer uso de la palabra. «Necesitamos herramientas concretas para transformar la vida de la gente», precisó.

Al hacer un detallado análisis de la realidad, indicó que el departamento aglutina a algo más de 62.000 ciudadanos, que residen en 27.226 viviendas, de las cuales 5.937 están desocupadas.

«Es una cifra que duele, un 22% del total. Una de cada cinco viviendas del departamento de Durazno se encuentra vacía», sostuvo Rinaldi.

Vacías, tapiadas, en alquiler o en venta

Según se desprende del informe realizado en sala por la representante de la 1001, entre las casi 6.000 viviendas que se encuentran desocupadas figuran las de uso temporal u ocasional, en alquiler o venta —unas 2.000—. «El resto están vacías, abandonadas, tapiadas».

Al mismo tiempo, entre las viviendas ocupadas hay diferentes problemáticas: a 843 hogares el agua no les llega por cañería. «No es solo una estadística, es la vida cotidiana de muchas familias que viven en el departamento de Durazno».

Un 60% son propietarios, un 13% son usufructuarios u ocupantes. «De estos, el 82% son viviendas prestadas, lo que habla de la precariedad y la imposibilidad de proyección de las mencionadas familias».

Función social y el río Yí

En momentos en que las lluvias abundantes generan preocupación, Rinaldi refirió a la problemática de los desbordes del río Yí. «En cada salida de cauce desplaza a muchas familias. Es algo en lo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, pero aún hay familias que sufren esto con asiduidad».

Recordó que a dichas familias muchas veces se les ofrecen realojos en la periferia de la ciudad, donde suelen faltar servicios, donde el Estado no está, donde no hay acceso cercano a los centros educativos y sanitarios.

Como contrapartida, reiteró, existe una cantidad importante de viviendas vacías. «Frente a esta desigualdad estructural es inadmisible que el Estado no intervenga. El proyecto es modesto, pero el tema no lo es». La existencia de tantos padrones vacíos, afirmó, «es un lujo de la miseria».

«La vivienda no puede ser un bien de inversión, tiene que cumplir una función social y esto no es en contra de la propiedad privada sino a favor del derecho a la vivienda», sostuvo la representante nacional por el departamento en la sesión de Diputados del miércoles pasado.

Expropiación de viviendas vacías: el proyecto

En octubre de 2025, el Senado de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley que habilita la expropiación de viviendas vacías y abandonadas con deudas compensables, con el objetivo de destinarlas a fines habitacionales y reducir el déficit de vivienda en el país. La iniciativa, impulsada por el Frente Amplio, planteó un mecanismo que permitiría al Estado recuperar inmuebles improductivos y reutilizarlos para uso social.

En un país en el que, según el último censo, hay casi 100.000 viviendas desocupadas, el proyecto plantea abreviar el trámite de expropiación de los llamados «inmuebles con deuda compensable» —aquellos con pasivos fiscales o municipales que pueden descontarse del valor expropiatorio—.

En el texto del proyecto se fija un mecanismo de indemnización basado en el valor catastral del bien y se prevé que el pago se realice mediante la compensación de deudas, reduciendo así el costo para el Estado.

Proyectan intervenir 1.425 viviendas en Durazno

Del informe presentado días pasados por dirigentes frenteamplistas que llegaron a Durazno con motivo del desarrollo de una serie de reuniones en el marco del programa «El Frente te escucha», en el presente quinquenio el gobierno nacional prevé intervenir 1.425 soluciones habitacionales en el departamento.

«En el período 2025-2030, la política de vivienda y el hábitat se orienta a reducir las desigualdades habitacionales, fortalecer la integración social y territorial y mejorar las condiciones de vida de la población», se informó.

El detalle de las soluciones

Las cifras que se tiraron sobre la mesa dan cuenta de 386 reparaciones, 41 subsidios de alquiler y 17 cupos en viviendas asistidas dirigidos a personas mayores. Se proyecta también 27 obras de mejora habitacional y 14 subsidios de alquiler para hogares en situación de vulnerabilidad.

Se prevén 387 viviendas finalizadas o en ejecución a través del programa de cooperativas, al tiempo que se proyectan 24 préstamos con subsidio para la compra de vivienda en el mercado y 84 préstamos hipotecarios del Banco Hipotecario del Uruguay con subsidio. Además, se planifican 10 viviendas mediante la modalidad de autoconstrucción asistida.

Alquiler, Mevir y otras intervenciones

Se desprende asimismo la proyección de 7 contratos de alquiler con subsidio parcial y 24 contratos mediante el Fondo de Garantía de Alquiler. «Se prevé una relocalización de familia. Asimismo se proyectan 193 nuevas soluciones habitacionales y 139 intervenciones de mejoramiento del stock a través de Mevir«.

Las intervenciones del programa Avanzar, de Integración Sociourbana en continuación Herrera, alcanzan a 19 hogares, y el módulo UPM (1 y 2 dormitorios), a 52 hogares.

Adicionalmente, concluye el informe del gobierno, se prevé la firma de dos convenios bianuales de cooperación departamental para la elaboración o revisión de instrumentos de ordenamiento territorial.