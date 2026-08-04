Vicepresidenta de ASSE visitó el Hospital Penza y prometió tomógrafo, obras y resolver el último piso

La vicepresidenta de ASSE, Dra. Marcela Cuadrado, visitó el Hospital Dr. Emilio Penza de Durazno, donde se reunió con la dirección hospitalaria y autoridades locales y regionales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. La visita tuvo como objetivo principal relevar la situación asistencial del hospital y la RAP, con foco en listas de espera, salud mental, internaciones y obras pendientes.

Tomógrafo, salas de espera y remodelaciones

Cuadrado detallo una agenda de obras concreta para el hospital:

«Estamos esperando que se haga la obra de rayos en el área de imagenología. Para esto el proyecto ya está, tendríamos que empezar con eso. Tenemos también la necesidad de ampliar sala de espera de Emergencias, que es un proyecto que tienen las compañeras de la Dirección del Hospital Penza», señaló.

La jerarca mencionó también trabajos de mantenimiento en salas con humedad, la remodelación del bloc nuevo y proyectos en el área de Traumatología. El tomógrafo fue identificado como la principal acción de futuro cercano: «El tomógrafo ya está, es cuestión de poder terminar esa obra. Queremos ejecutar todo».

Cuadrado reconoció que se trata de «un hospital grande que hay que darle un vuelco arquitectónico para que pueda tener mejor calidad de asistencia y pueda resolver más usuarios», subrayando que el nosocomio atiende no solo al departamento de Durazno sino también a Paso de los Toros y Flores.

Salud mental: Durazno en buena posición

Consultada sobre salud mental, Cuadrado destacó la situación favorable del departamento respecto al resto del país.

«Acá en Durazno tienen la suerte que hay unos cuantos profesionales que están trabajando en la salud mental. En otros lugares no los tenemos. Se está atendiendo, hay un lugar de internación con 12 camas y hay algunos otros usuarios que están ingresados ocupando otros lugares del hospital», indicó.

La reunión tuvo lugar este lunes a la tarde

Meningococo: alerta y vacunación

La vicepresidenta también se refirió a la campaña de vacunación contra el meningococo, definiéndolo como «una enfermedad bastante complicada y altamente letal». Instó a la población a acercarse a los puntos de vacunación e indicó que desde ASSE se trabaja para que los médicos de puertas puedan identificar rápidamente los síntomas y anticiparse a las complicaciones.

Recursos humanos y oftalmología

En materia de recursos humanos, Cuadrado señaló que el centro «está bastante bien y está dando buena respuesta», aunque reconoció la necesidad de trabajar en complementación con otras instituciones. Citó como ejemplo las maternidades: «En Durazno nacen 14 niños en este centro por mes. Otros 14 nacen en CAMEDUR. Entonces, ver cómo nos podemos complementar».

Hacia el final de su visita, identificó la oftalmología como el área con mayores tiempos de espera. La solución proyectada es la llegada del bus del Hospital de Ojos para realizar consultas especializadas en Durazno y reducir las listas de espera.

El elefante blanco del último piso La Dra. Marcela Cuadrado no eludió la pregunta sobre el tristemente célebre último piso del Hospital Penza, por siempre destinado a futuros proyectos que hasta el momento no se han concretado. El tema estuvo sobre la mesa en la charla con la Dirección, sopesando «ideas diferentes». «Estábamos viendo que si hacemos un polo traumatológico, capaz que viene bien en salas de rehabilitación. No sé, podemos darle muchísima utilidad. Lo que estaría bueno es tener un buen proyecto de impacto en la comunidad para poder llevarlo adelante, no tendríamos problema en acompañar cualquier proyecto que supiéramos que tiene impacto en Durazno», concluyó la jerarca.