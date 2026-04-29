Intendencia y BUEM firmaron convenio para finalizar ampliación del CAIF Canikas

En la mañana de este miércoles 29 de abril se concretó en la sede del Gobierno de Durazno la firma de un convenio de cooperación entre la Intendencia y la Asociación Civil Barrios Unidos en Marcha (BUEM), que permitirá la finalización de las obras de extensión del Centro CAIF Canikas.

El documento fue rubricado por el intendente Felipe Algorta Brit y la secretaria general, Dra. Ana Laura Gadea Castro, en representación de la Intendencia, y por Giovana Katiusca Méndez y Juan Ramón Noguera Cor, en su calidad de presidenta Ad Hoc y secretario de BUEM, respectivamente.

Qué establece el acuerdo

El convenio tiene como objeto la finalización de la construcción de una extensión del Centro CAIF, que comprende específicamente los servicios de cocina y sanitarios, con el objetivo de brindar una atención más eficiente y adecuada a los niños y niñas que asisten con sus familias.

La Intendencia de Durazno aportará a tales efectos $400.000 destinados a materiales de obra. En contraprestación, BUEM otorgará a la Intendencia el uso de sus salones para la realización de capacitaciones y talleres dirigidos a funcionarios municipales, así como cualquier otra actividad acorde a las instalaciones.

Algorta: «Una obra que impacta a todo el barrio»

El intendente Algorta destacó que la zona de BUEM «está en permanente crecimiento» y valoró el trabajo que la asociación viene desarrollando, especialmente por su proximidad al Centro de Integración Barrial de la Intendencia.

«Nos parece de lógica poder trabajar juntos, ya que los centros de integración han sido en principio pensados para la práctica del deporte y esparcimiento, pero que año a año han tomado una mayor repercusión en cuanto a la incidencia de las actividades en el barrio», señaló.

Sobre el impacto de la obra, fue directo: «Mediante este convenio la Intendencia va a aportar una colaboración para específicamente materiales de obra y algunos temas que van a hacer que se finalice esa obra». Y subrayó que se trata de «una obra que también impacta de manera significativa a todo el barrio».

«Llegar no solo a los niños, sino a toda la comunidad»

Desde BUEM, la representación agradeció el apoyo del intendente y destacó el alcance comunitario de lo que se viene construyendo. «Este va a ser un convenio interinstitucional. Esto es un aporte para la combinación de obras; estaría terminando lo que es la cocina y varios salones, y la idea también es poder aportar nuestro granito de arena para llevar a cabo actividades de la Intendencia, y así no solamente llegar a los niños de nuestro barrio, también a adultos mayores y toda la comunidad de nuestra zona que nuclea siete barrios», expresaron.