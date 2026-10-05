La Intendencia adjudicó a FREE la gestión de hasta 200 trabajadores y un edil pidió conocer costos y controles

La Intendencia de Durazno adjudicó a la Fundación Rioplatense de Estudios (FREE) la Licitación Pública Nº 11/2025 para la provisión de recursos humanos, un mecanismo que contempla la posibilidad de disponer de hasta 200 trabajadores para distintas áreas y programas del Gobierno Departamental.

La contratación volvió a generar discusión política en Durazno, luego de que el edil del Partido Colorado Gabriel Montes de Oca presentara un pedido de informes para conocer en detalle el procedimiento, los costos para la administración, los criterios utilizados para seleccionar a la fundación y los mecanismos de control previstos.

El planteo también apunta a conocer el alcance de una observación formulada por el Tribunal de Cuentas en abril de este año y las actuaciones posteriores de la Intendencia.

La modalidad de provisión y gestión de recursos humanos mediante organizaciones externas no es nueva en la administración departamental. Durante el gobierno de Carmelo Vidalín se utilizó un mecanismo similar con la Fundación A Ganar, antecedente que ahora también forma parte de las consultas realizadas por el edil.

Qué se adjudicó

La Licitación Pública Nº 11/2025 fue abierta con el objetivo de contar con recursos humanos para tareas técnicas, administrativas y profesionales, además de actividades educativas, deportivas, sanitarias, de bienestar animal, juveniles y culturales.

El llamado también contempla campañas de difusión y sensibilización, programas de empleo transitorio y talleres de capacitación y orientación laboral.

El pliego establece que la cantidad de recursos humanos podrá alcanzar los 200 trabajadores, aunque esa cifra constituye un máximo y no implica que todos los puestos deban ser cubiertos. La cantidad efectiva dependerá de las necesidades de la administración y de los programas que se desarrollen.

Además de la provisión de personal, FREE debe asumir tareas de administración, control, dirección, supervisión y fiscalización de los trabajadores asignados.

La adjudicación tiene una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga hasta la finalización del mandato departamental, según las condiciones establecidas en el procedimiento.

Tres ofertas y 85 puntos para FREE

A la licitación se presentaron tres oferentes: Fundación Rioplatense de Estudios (FREE), Asociación Civil Casa Abierta y LKSUR S.A.

FREE obtuvo 85 puntos, mientras que Casa Abierta alcanzó 82,22 puntos. La propuesta de LKSUR fue considerada inadmisible porque no cotizaba los talleres requeridos y planteaba condiciones que no estaban previstas en el pliego.

La Comisión Asesora de Licitaciones y Adjudicaciones recomendó la adjudicación a FREE y la Intendencia finalmente adoptó esa decisión.

Cuánto cobra la fundación

La resolución de adjudicación establece diferentes componentes para determinar el costo del servicio.

Por la provisión general de recursos humanos, FREE percibirá un monto equivalente al 5% de los fondos destinados al costo laboral.

A ese porcentaje se suman $45.800 mensuales por dirección, control, supervisión y fiscalización, además de un componente variable según la cantidad de trabajadores supervisados:

Hasta 50 trabajadores: $550 por trabajador .

. De 51 a 100: $500 por trabajador .

. De 101 a 150: $450 por trabajador .

. Más de 150: $400 por trabajador.

También se estableció un costo de $7.500 por cada taller de capacitación y orientación laboral de hasta 90 minutos para grupos de hasta 20 personas.

Los importes están exentos de IVA. Por lo tanto, el costo final para la Intendencia dependerá de la cantidad de trabajadores efectivamente gestionados, la masa salarial involucrada y los servicios adicionales que sean utilizados.

El pedido de informes

Montes de Oca solicitó al intendente Felipe Algorta la documentación completa vinculada a la Licitación Nº 11/2025.

Entre otros elementos, pidió el expediente, el pliego, las actas de apertura, las ofertas de los tres participantes y el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones.

También pretende conocer cómo se distribuyeron los 85 puntos obtenidos por FREE, qué antecedentes presentó la fundación y cuáles fueron los criterios utilizados para evaluar su experiencia y capacidad de gestión.

Otro de los capítulos centrales del pedido refiere al costo real del mecanismo. El edil solicita conocer la cantidad estimada de trabajadores, el costo anual de la contratación y cuánto percibirá FREE por concepto de provisión, supervisión, capacitación y otros servicios.

También pregunta por eventuales ajustes, ampliaciones o modificaciones del contrato y por los mecanismos utilizados para controlar la asistencia, las tareas, las remuneraciones, los aportes a la seguridad social y el desempeño de los trabajadores.

El planteo incluye además la solicitud de información sobre los indicadores previstos para medir resultados y las eventuales sanciones o mecanismos de rescisión ante incumplimientos.

La observación del Tribunal de Cuentas

Uno de los puntos que Montes de Oca pretende aclarar es la observación formulada por el Tribunal de Cuentas de la República.

La resolución de adjudicación de la Intendencia señala que el organismo de contralor, mediante la Resolución Nº 988/2026 del 29 de abril, observó el gasto y devolvió las actuaciones.

El pedido de informes solicita conocer el contenido completo de esa resolución, los fundamentos de la observación y las actuaciones realizadas posteriormente por la Intendencia.

También pregunta si el gasto fue reiterado, qué autoridad habría adoptado esa decisión y si existe actualmente alguna observación pendiente.

La existencia de una observación del Tribunal de Cuentas no implica por sí sola que toda la contratación haya sido declarada ilegal. Su alcance depende de los fundamentos concretos del pronunciamiento y de las actuaciones posteriores de la administración.

El antecedente de A Ganar

El debate también recupera un antecedente de la administración de Carmelo Vidalín, cuando la Intendencia recurrió a la Fundación A Ganar para la ejecución de programas sociales, culturales, deportivos y laborales.

Según el pedido de informes presentado ahora, Montes de Oca pretende conocer si la actual administración realizó una comparación formal entre aquel mecanismo y el contrato con FREE.

Entre los aspectos sobre los que solicita información se encuentran el porcentaje aplicado sobre el costo laboral, los costos de supervisión, el precio por trabajador, la capacitación, la cantidad de personas involucradas, los mecanismos de control y los resultados obtenidos.

La continuidad de una modalidad similar bajo distintas administraciones constituye uno de los elementos del debate actual, aunque las condiciones de cada procedimiento deben analizarse por separado.

Qué es FREE

La Fundación Rioplatense de Estudios (FREE) es una organización que desarrolla actividades de análisis y formación vinculadas a políticas públicas y que se define como un think tank de orientación liberal conservadora.

La propia fundación señala entre sus principios la libertad, la responsabilidad individual, el gobierno limitado, el libre mercado y la igualdad ante la ley. También desarrolla actividades de formación y promoción de jóvenes y trabaja en Argentina y Uruguay.

La contratación de FREE por parte de la Intendencia de Durazno vuelve a colocar en el centro de la discusión el uso de organizaciones externas para la provisión y gestión de recursos humanos en la administración pública.

El pedido de informes presentado en la Junta Departamental busca ahora determinar, con documentación y datos concretos, cuánto representa el mecanismo para las arcas departamentales, cómo se controla su ejecución y cuál fue el fundamento de las decisiones adoptadas en el proceso de adjudicación.