Vivienda: el edil Torena respaldó el plan de Algorta y pidió avanzar contra los padrones vacíos

El edil del Frente Amplio Conrado Torena intervino en la sesión del miércoles 7 de mayo de la Junta Departamental de Durazno para respaldar una propuesta del Ejecutivo departamental en materia habitacional y, al mismo tiempo, proponer una agenda más ambiciosa que incluye expropiación, mecanismos tributarios y un plan departamental de construcción.

El punto de partida: la reunión con Algorta

«A mediado del mes pasado, el 15 de abril, estuvimos reunidos con el intendente Algorta para tratar sobre el tema de ordenamiento territorial. Él y su equipo nos planteó sobre el relevamiento y mapeo de zonas con valdíos y casas abandonadas a fin de promover las viviendas en áreas del tejido de la ciudad, en áreas donde ya estén consolidados los servicios», expuso Torena.

Y agregó: «Obviamente nos parece una base, un avance importante que la intendencia departamental apunte en esta dirección».

«La emergencia existente nos ocupa»

El edil enmarcó su apoyo en un diagnóstico más amplio: «La emergencia existente en nuestro departamento por tener un techo es algo que nos ocupa. Y por este motivo es que seguimos insistiendo en mecanismos antes propuestos en esta misma banca».

Cinco propuestas concretas

Torena planteó cinco líneas de acción para sumar al trabajo del Ejecutivo.

Mecanismos tributarios. «Es necesario buscar mecanismos tributarios que eviten los locales, terrenos o viviendas o predios desocupados en función social».

Expropiación y cartera de tierras. Planteó la «expropiación, negociación de compra con grandes deudores para poner cartera de tierras para cooperativas o particulares o viviendas en el mercado».

Plan departamental de construcción. «Es importante impulsar un plan departamental de acceso a mantenimiento de construcción con la finalidad de reparación de viviendas abandonadas o cooperativas, facilitando la compra a familias de rentas más bajas».

Incorporar el tema al presupuesto. «Incluir el tema en la agenda a corto plazo a fin de incorporar al presupuesto departamental los gastos con expropiación, acciones necesarias para el cumplimiento».

Avanzar con la ley de expropiación de viviendas vacías. «Es importante avanzar con el proyecto de ley, bienes inmuebles con deuda compensable, expropiación de viviendas vacías. Desestimular la existencia de viviendas vacías abandonadas, que en el departamento son más de 5.000 padrones, incorporándolas al sistema público para reducir el déficit habitacional».

«La mejor forma de hacer política es a través del diálogo»

El edil cerró el planteo destacando el respaldo cruzado entre partidos: «Creo que la mejor forma de hacer política es a través del diálogo serio y sincero. Por ese motivo, apoyo al Ejecutivo Departamental a avanzar en su propuesta de promover viviendas en áreas de tejido de la ciudad ya consolidadas».

Y añadió un eje social: «Agrego la importancia de tener en cuenta la emergencia habitacional que se vive en nuestro departamento, considerando que mujeres e infancias son las más perjudicadas en el contexto social y económico actual. Para promover la dignidad social es necesario cumplir con nuestras labores desde donde podemos aportar, porque acá estamos para sumar y defender un país con viviendas dignas para su pueblo».

A qué comisiones y autoridades pasan sus palabras

Torena solicitó que la versión taquigráfica de su intervención sea remitida a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión de Fraccionamiento y Ordenamiento Territorial, al Ejecutivo Departamental, a la diputada Magela Rinaldi, al diputado Domingo Rielli y al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.