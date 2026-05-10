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domingo 10 de mayo de 2026

Licencia por paternidad: piden a la Intendencia equipararla a los 20 días de la ley nacional

El edil Conrado Torena planteó que los funcionarios municipales tienen 10 días, frente a los 20 que fija la ley nacional vigente desde enero.
Por Lectura: 2 minutos
Licencia por paternidad: piden a la Intendencia equipararla a los 20 días de la ley nacional
Edil Conrado Torena (FA)

El edil del Frente Amplio Conrado Torena planteó en la sesión del miércoles 7 de mayo de la Junta Departamental de Durazno una solicitud de los funcionarios municipales para regularizar la licencia por paternidad y equipararla a la normativa nacional vigente.

La diferencia: 10 días contra 20

«La intendencia departamental está utilizando la regulación nacional. En realidad, perdón, no está utilizando la regulación nacional que decreta los 20 días según la ley 20.312 del primero de enero de 2026«, explicó el edil.

Y detalló la norma vigente a nivel departamental: «En este momento se está basando en el artículo 42 del decreto 2551 del 2021 de nuestra intendencia, que le hace corresponder a los funcionarios municipales que van a ser padres 10 días de licencia«.

El pedido a la Intendencia

«Es por este motivo que solicitamos a la intendencia que revea y le pueda dar la posibilidad a los funcionarios que van a ser padres de tener los 20 días hábiles como corresponde», sostuvo Torena.

Pedido por la plaza de Santa Bernardina

En otro tramo de su intervención, el edil planteó un pedido vinculado al espacio público en Santa Bernardina.

«Solicitar que se tenga en cuenta en la plaza de Santa Bernardina, Livori Urizarri y Julio Giordano, una remodelación de los juegos allí existentes», propuso.

Aclaró que el reclamo no es contra el mantenimiento actual: «Se sabe que el CIB trabaja muy bien en el mantenimiento de los juegos, pero son juegos que ya están caducando, que son muy viejos, que tienen más de 20 años en la plaza».

Y argumentó la urgencia desde dos ángulos: «Es necesario, por favor, tener en cuenta una remodelación para el avance del crecimiento en la zona, como se viene demostrando, pero también por la seguridad de los niños que allí disfrutan del espacio».

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy