El duraznense Claudio Piñeyro asesora a la Intendencia de Lavalleja en gestión de residuos

En la búsqueda de una persona con experiencia para abordar el destino final de los residuos domiciliarios de la ciudad de Minas, la Intendencia de Lavalleja contrató semanas atrás al ex director general de Desarrollo de Durazno, Claudio Piñeyro.

En consulta con técnicos del Ministerio de Ambiente, fue el propio organismo quien sugirió a Piñeyro como asesor del área de Medio Ambiente, liderada por la bióloga Aurora Fernández.

El antecedente duraznense

Durante la pasada administración del licenciado Carmelo Vidalín, Piñeyro trabajó en el acceso a un predio para instalar un relleno sanitario que posibilitará el cierre del vertedero de Durazno ciudad y todos los del interior, luego de más de 30 años sin solución al problema. En dicha tarea trabajó junto al desaparecido Mauricio Hernández primero, y con María Ramos después. En paralelo se apostaba a la clasificación en origen, composteras domiciliarias y contenedores para plástico y cartón.

El trabajo en Lavalleja

El 13 de abril pasado, Piñeyro comenzó con el reordenamiento del vertedero de la ciudad de Minas. La idea pasa por cambiar la gestión para que el entierro de residuos sea controlado y con menos afectación al ambiente. Asimismo se proyecta el cierre total de todos los vertederos a cielo abierto de Lavalleja, con vistas a un relleno sanitario que actualmente está en proceso licitatorio.

Formalización de clasificadores

La directora de Ambiente, Aurora Fernández, explicó que se trata de un proceso progresivo, que requiere tiempo, coordinación institucional y trabajo sostenido.

Como parte de la etapa inicial, se viene trabajando en el acompañamiento a cuatro clasificadoras y clasificadores, con el objetivo de avanzar en la formalización de su actividad.

«Estamos formalizando el trabajo de los clasificadores. Es un proceso lento y complejo, que necesita acompañamiento. Sabemos que hay personas que se van a sumar y otras que no», señaló Fernández.

La formalización implica pasar a un esquema con salario, derechos laborales y mejores condiciones de trabajo, manteniendo además el ingreso por la venta de materiales.

En paralelo, se comenzó a acondicionar un galpón para que puedan desarrollar tareas vinculadas al manejo de materiales reciclables en mejores condiciones. Se prevé el funcionamiento de un espacio provisorio junto con la instalación progresiva de contenedores destinados a residuos reciclables.

El vertedero: «una realidad que no se quiso ver»

Las acciones de ordenamiento en el sitio de disposición final también están en marcha.

«El vertedero tiene desde hace mucho tiempo una situación de anomia. La intervención es compleja y requiere la participación de distintos actores», indicó Fernández.

«Hay una realidad que no se quiso ver durante mucho tiempo, es muy dura. Las soluciones no son fáciles ni instantáneas, llevan tiempo y trabajo. Cada paso cuenta. Nos estamos ocupando de esto. Estuvimos cuando se dio el incendio, cuando hubo que realojar. Nos estamos ocupando», añadió.

La directora también remarcó la decisión de la actual administración de asumir el problema: «Cualquier intervención moviliza. Hay que mediar entre distintos intereses, pero es un espacio municipal y la intendencia tiene definido hacerse cargo».

Se instaló un contenedor que funcionará como oficina para el control de ingreso al vertedero, incorporando un sistema de contralor que permitirá ordenar los flujos de residuos y el ingreso de personas.

Trayectoria de Piñeyro

El 10 de julio de 2025, a 14 meses de poder acogerse a los beneficios jubilatorios, Piñeyro quedó cesante en la Intendencia de Durazno, junto a otros dirigentes que desempeñaron cargos de confianza durante la gestión de Vidalín.

Algo similar le había sucedido en 2010, cuando ante el triunfo del ingeniero Benjamín Irazábal dejó de prestar funciones en la IDD. Convocado por Aratirí, estuvo ligado laboralmente con la minera desde 2011 hasta 2013.