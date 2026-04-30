Partido Nacional inaugura su casa en Durazno frente a plaza fundacional

El Partido Nacional concretó la inauguración de su casa partidaria en la ciudad de Durazno, dando cumplimiento a un objetivo largamente postergado por la dirigencia local. La nueva sede funciona en una finca céntrica, ubicada frente a la plaza fundacional, mientras se proyecta la construcción de un local propio a futuro.

La apertura del espacio marca un hito para el sector, en un departamento que hasta ahora no contaba con una sede formal del partido, situación que era considerada una deuda histórica por parte de sus referentes.

Un paso político con respaldo nacional

La actividad se desarrolló el pasado martes y contó con la presencia del presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien subrayó la relevancia del avance.

El dirigente destacó que Durazno integraba el reducido grupo de departamentos que aún no disponían de un local partidario, lo que hacía necesario avanzar sin esperar la concreción de la sede definitiva.

“Me llenó de alegría y compromiso ver esta casa, frente a la plaza fundacional”, expresó, haciendo referencia al valor simbólico del lugar elegido.

Un espacio de encuentro para la dirigencia

Durante la actividad también hizo uso de la palabra el intendente Carmelo Vidalín —representado en este caso por el intendente interino Felipe Algorta—, quien planteó la necesidad de fortalecer los ámbitos de encuentro interno.

“Este tiene que ser el hogar de los blancos, nos tenemos que sentir cómodos y arropados”, señaló, remarcando la importancia de contar con un espacio físico para el intercambio directo entre dirigentes y la planificación política.

Identidad, unidad y proyección

Desde la dirigencia departamental, el presidente de la Departamental, edil Martín Sastre, valoró la concreción del proyecto como un paso hacia la consolidación de la identidad partidaria a nivel local.

En la misma línea, el diputado Domingo Rielli sostuvo que el nuevo local contribuirá a fortalecer la unidad interna, al tiempo que lo definió como “un símbolo de alegría, pero sobre todo de esperanza”.

Por su parte, el ex senador Luis Alberto Heber destacó la proyección del espacio hacia el futuro, especialmente en relación a las nuevas generaciones de dirigentes que comienzan su actividad política.

Proyecto a futuro: sede propia

Si bien la casa inaugurada funcionará inicialmente en régimen de arrendamiento, el objetivo del Partido Nacional es avanzar en la construcción de una sede definitiva.

El terreno destinado a ese fin se encuentra ubicado en la intersección de Eusebio Píriz y Morquio, donde se proyecta levantar la futura casa partidaria, consolidando así la presencia institucional del sector en el departamento.