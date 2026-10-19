Camiones que complican el centro, motos fuera de regla y 1.400 jóvenes tras su libreta

Camiones de gran porte que abastecen a los comercios en calles céntricas, motocicletas que circulan sin los requisitos reglamentarios y unos 1.400 jóvenes inscriptos para obtener su primera licencia de conducir forman parte de una realidad que obliga a revisar cómo se organiza el tránsito en Durazno. Entre los problemas que ya se observan y los nuevos conductores que buscan incorporarse a la circulación, la Intendencia evalúa cambios en las normas y mantiene operativos de fiscalización.

El director de Administración de la Intendencia, Juan Andrés Bruno, confirmó que el gobierno departamental estudia la situación de los camiones que ingresan a la ciudad y a otras localidades para abastecer establecimientos comerciales. El análisis surgió de un planteo del edil nacionalista Andrés Pereira ante la Junta Departamental y fue trasladado a las asesoras jurídicas.

La pregunta que busca responder la administración es concreta: ¿hacen falta nuevas reglas para ordenar la carga y descarga o es suficiente con controlar mejor el cumplimiento de las actuales? Bruno reconoció las dificultades existentes, pero advirtió que las posibles soluciones deben evitar costos adicionales para el comercio que puedan terminar trasladándose a los consumidores.

Camiones de gran porte y calles con dificultades para circular

El abastecimiento de supermercados y otros comercios exige el ingreso de vehículos pesados que, en determinadas circunstancias, realizan maniobras de carga y descarga en puntos o momentos que dificultan el paso de otros vehículos.

El problema se vuelve especialmente visible en las zonas de mayor actividad comercial, donde conviven el movimiento de clientes, la circulación habitual y la logística de distribución de mercadería.

Según Bruno, hay establecimientos céntricos que respetan las disposiciones vigentes, mientras que en otros casos se presentan mayores dificultades. Esa diferencia es relevante para la decisión que debe tomar la Intendencia: antes de modificar una reglamentación, pretende determinar si existen vacíos normativos o si se está ante incumplimientos que requieren más fiscalización.

Por ahora no se anunció ninguna nueva restricción. La regulación del tránsito pesado se encuentra bajo estudio, tanto para la ciudad de Durazno como para otras localidades del departamento.

La alternativa de descargar mercadería fuera de la ciudad

En la discusión reaparece una propuesta que tiene alrededor de veinte años. El entonces edil socialista Eduardo O’Neil había planteado la posibilidad de establecer un espacio en las afueras de Durazno para recibir la mercadería transportada en camiones de gran porte.

Desde ese punto, los productos podrían distribuirse hacia los comercios mediante vehículos más pequeños, reduciendo el ingreso de camiones a las calles de mayor movimiento.

Bruno consideró que se trata de una alternativa que puede volver a estudiarse. Sin embargo, señaló que cualquier reorganización del abastecimiento debe contemplar también los costos logísticos y las necesidades de la actividad comercial.

La preocupación no termina en el centro de la capital departamental. En Santa Bernardina, la Intendencia dispuso la presencia de inspectores para controlar el cumplimiento de restricciones al tránsito pesado.

Motos: controles de día y de noche, con incautaciones

El otro frente es la circulación de motocicletas sin la documentación o los elementos básicos de seguridad exigidos. Los inspectores realizan operativos diurnos y nocturnos, concentrados especialmente en la licencia de conducir y la documentación de propiedad, el casco, las luces y los espejos.

Bruno señaló que durante los controles se detectan conductores que llevan años manejando sin haber tramitado la libreta. En algunos procedimientos llegaron a incautarse entre tres y cuatro motocicletas por falta de documentación u otras irregularidades, entre ellas los escapes libres.

No todas las faltas tienen la misma respuesta. Por ejemplo, cuando se constata la ausencia de espejos, se puede notificar al conductor y concederle cinco días para regularizar la situación. Si cumple y se presenta ante Tránsito, la observación puede levantarse.

En cambio, circular sin licencia puede dar lugar a medidas más severas, incluida la incautación del vehículo, de acuerdo con las circunstancias del procedimiento.

La Intendencia sostiene que en esta etapa la prioridad es atender las condiciones de seguridad más importantes y, posteriormente, avanzar sobre otros requisitos reglamentarios.

Unos 1.400 jóvenes se anotaron para obtener su primera libreta

En paralelo a los operativos, el programa Mi Primera Licencia registró alrededor de 1.400 inscripciones. Para Bruno, la respuesta refleja el interés de muchos jóvenes por acceder a la conducción de manera regular.

El jerarca aseguró que todos los inscriptos que cumplan las condiciones podrán realizar la capacitación. Los requisitos señalados son residir en el departamento de Durazno y no contar con licencia de conducir.

El curso es gratuito y comprende tres clases de tres horas cada una, además de una prueba final que, según adelantó, tendrá un nivel de exigencia importante.

El número de inscriptos no equivale a licencias ya otorgadas: corresponde a personas interesadas en realizar el proceso de formación y evaluación.

El desafío: ordenar el tránsito sin trasladar el problema

La situación de los camiones, las infracciones de motociclistas y la cantidad de jóvenes que buscan obtener su primera libreta ponen sobre la mesa aspectos distintos de un mismo desafío: adaptar el ordenamiento de la circulación a la actividad cotidiana de la ciudad y del interior departamental.

Para los vehículos pesados, la decisión pendiente es si se necesitan otras reglas o un cumplimiento más estricto de las existentes. En las motos, los esfuerzos están concentrados en corregir faltas que comprometen la seguridad. Para quienes comienzan a conducir, la apuesta es facilitar el acceso a la habilitación sin reducir las exigencias de formación.

Bruno planteó que la búsqueda de soluciones debe combinar normas claras, controles y atención a las necesidades del comercio y de los vecinos. Es el equilibrio que deberá encontrar la Intendencia para mejorar la circulación sin generar nuevas dificultades.