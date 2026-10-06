Camiones de gran porte, familias en carpas y padrones de AFE: tres reclamos que llegaron a la Junta

Ediles de distintos partidos trasladaron a la Junta Departamental de Durazno una serie de reclamos planteados por vecinos, vinculados a la circulación de camiones de gran porte dentro de la ciudad, la presencia de familias instaladas en carpas en las inmediaciones del puente nuevo y la situación de varios padrones vinculados a AFE en Santa Bernardina.

Los planteos apuntaron a promover la intervención de las autoridades ante situaciones que, por sus características, involucran áreas diferentes de la administración departamental y, en algunos casos, organismos nacionales.

Camiones de gran porte y daños en la ciudad

El edil del Frente Amplio Rodrigo Castro trasladó la preocupación de vecinos de calle Juan Bautista de León por la circulación de camiones de gran porte y altura.

Según explicó, el pasaje de estos vehículos ha provocado daños en la infraestructura existente, particularmente en cableado de operadores de televisión y otros servicios, además de afectar pretiles de viviendas.

Castro señaló que las consecuencias económicas terminan recayendo sobre los vecinos y las empresas que deben reparar los daños, por lo que planteó la necesidad de conocer qué medidas piensa adoptar la Intendencia para evitar que estos episodios se repitan.

También pidió información sobre cuál es el recorrido establecido para los vehículos de gran porte dentro de la ciudad.

El edil reconoció que existen empresas que utilizan camiones para la distribución de mercadería, pero sostuvo que los vehículos involucrados en las situaciones denunciadas presentan una altura considerablemente mayor, generando dificultades al circular por determinadas arterias.

Más de ocho campamentos junto al puente nuevo

Por su parte, el nacionalista Martín Vidalin planteó una situación observada durante una reciente recorrida por la zona del puente nuevo.

El edil expresó preocupación por el incremento de personas y familias instaladas en carpas en ese sector y señaló que, durante su última recorrida, contabilizó más de ocho campamentos.

Vidalin solicitó realizar un relevamiento que permita determinar cuántas personas permanecen en el lugar, si entre ellas hay niños, cuál es su procedencia y qué circunstancias determinaron su instalación allí.

Planteó que la situación sea abordada de manera coordinada por el Departamento de Convivencia de la Intendencia, el MIDES y la Comisión de Convivencia de la Junta Departamental, con el objetivo de conocer las necesidades existentes y procurar posibles soluciones.

Piden regularizar padrones de AFE en Santa Bernardina

El edil nacionalista Horacio Corbo llevó a sala una situación de carácter dominial y urbanístico en Santa Bernardina, relacionada con terrenos pertenecientes a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).

Corbo explicó que sobre el padrón rural 4363 existen actualmente distintas obras e infraestructuras, entre ellas el CIB de Santa Bernardina, instalaciones deportivas del club Sportivo Yí y calles utilizadas por los vecinos desde hace décadas, pese a que formalmente no se habría concretado su incorporación al uso público.

El edil hizo referencia específicamente a calle Guillermo Hudson, a un tramo de Julio Giordano y a una vía paralela a Liborio Irisarri que permite la salida de varios padrones.

Según detalló, la situación comprende, entre otros, a los padrones 3357, 3358, 3326 y 2661, ubicados en las manzanas 509 y 510.

Corbo sostuvo que es necesario avanzar en la regularización de una situación de hecho consolidada durante décadas, especialmente teniendo en cuenta que la propia Intendencia ha ejecutado obras de infraestructura vial y cordón cuneta en el sector.

Por ese motivo solicitó que el planteo sea remitido al intendente, a las comisiones de Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fraccionamiento y de Obras Públicas y Nomenclatura de la Junta Departamental, a la Dirección de Obras de la Intendencia y al Directorio de AFE.