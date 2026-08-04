Blanca Rodríguez: empleo, infancia e inteligencia artificial en la agenda de la senadora del MPP

La senadora Blanca Rodríguez (MPP, Espacio 609) visitó Durazno y, en el marco de una distendida charla desarrollada en la sede partidaria, abordó las principales preocupaciones que recoge en el interior del país, la marcha del gobierno, la rendición de cuentas y el escenario político nacional.

El empleo, preocupación transversal

Rodríguez señaló que la principal inquietud que percibe en sus recorridas por el interior sigue siendo la falta de oportunidades laborales. «El trabajo atraviesa a todo el país. La necesidad de generar fuentes laborales para que las personas tengan autonomía económica y puedan desarrollar sus proyectos de vida es una preocupación permanente», sostuvo.

Indicó que cada región tiene sus particularidades: en el este las dificultades están vinculadas al turismo, en el litoral a la realidad económica, y en departamentos como Durazno aparecen con fuerza las consecuencias del cambio climático. Las salidas de cauce del río Yí, en particular, se ven agravadas por las predicciones climáticas para los próximos meses.

“Apoyar al gobierno”

En los últimos meses el nombre de Blanca Rodríguez comenzó a aparecer en distintas especulaciones políticas como una eventual figura presidencial hacia las elecciones nacionales del año 2029.

Consultada por EL ACONTECER la representante del Espacio 609 descartó de plano dicho escenario. “Me parece una irresponsabilidad hablar de candidaturas cuando todavía tenemos tantos compromisos por cumplir. Hoy mi prioridad es apoyar al gobierno y trabajar para cumplir con la ciudadanía”, precisó Rodríguez.

La infancia y el Comisionado Parlamentario

En materia de infancia, Rodríguez destacó la aprobación en el Senado del proyecto que crea el Comisionado Parlamentario para la Infancia y la Adolescencia, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. «Lamentablemente, la oposición no acompañó la iniciativa en el Senado, pese a que la infancia ocupaba un lugar central en su programa de gobierno», señaló.

Indicó que la Rendición de Cuentas enviada por el Poder Ejecutivo concentra sus mayores esfuerzos presupuestales en tres ejes: pobreza infantil, situación de calle y seguridad.

Las encuestas, una fotografía

Consultada sobre la baja aprobación del presidente Yamandú Orsi, Rodríguez admitió que es un llamado de atención pero relativizó el peso de los sondeos como herramienta de evaluación. «Son importantes, pero no se puede gobernar en función de ellas. Lo importante es analizar si el gobierno está cumpliendo con el programa que presentó a la ciudadanía», señaló, y atribuyó parte del fenómeno a «la campaña permanente de la oposición, las redes sociales y el clima político».

Oposición agresiva y particularmente dura con las mujeres Rodríguez describió una oposición más agresiva en el discurso, más inclinada a la descalificación y «particularmente dura con las mujeres». «Creo que debemos cuidar más la política, el diálogo y las instituciones democráticas», señaló. Consultada sobre si ese clima explica algunos cuestionamientos dirigidos hacia su hija —Fernanda Souza, directora nacional de Cambio Climático—, admitió que puede influir. «Creo que todavía existe una dificultad para aceptar a mujeres jóvenes, preparadas y capaces que ocupan lugares de responsabilidad. Detrás de su trabajo hay formación académica y un importante respaldo técnico», expresó. «La política debe ser una herramienta para transformar la vida de la gente y no un espacio de agravios permanentes», concluyó.

La periodista que extraña la radio

La experiodista reconoció que aún extraña la radio y el trabajo cotidiano en los medios, aunque aseguró que hoy canaliza esa vocación desde el Parlamento. «Extraño muchísimo la radio y a mis compañeros. Pero sigo teniendo la misma actitud: estudiar, investigar, preguntar y leer mucho», afirmó.

Sobre el rol de los medios, sostuvo que las redes generan muchas veces una falsa sensación de estar informados, pero que los medios profesionales «siguen siendo quienes ofrecen garantías y asumen la responsabilidad sobre la información que publican». «Los formatos cambian y los medios deben adaptarse, pero sin renunciar a la calidad ni a la profundidad», agregó.

En materia de comunicación política, fue directa: «Tenemos que comunicar mejor lo que hacemos. Muchas veces el trabajo legislativo lleva meses y no genera un titular espectacular, pero es importante contarle a la ciudadanía cuáles son las prioridades del gobierno».

Las personas deben manejar la tecnología, no al revés Uno de los pasajes más extensos de la entrevista estuvo dedicado a la inteligencia artificial, tema sobre el que Rodríguez viene trabajando desde el Parlamento. La senadora advirtió que Uruguay deberá definir en los próximos años cómo regular estas tecnologías y preparar tanto a trabajadores como a estudiantes para convivir con ellas. «Tenemos que capacitar a quienes puedan verse desplazados laboralmente, formar a los jóvenes para identificar contenidos generados por inteligencia artificial y establecer límites claros para su utilización», señaló. También alertó sobre los riesgos de usar estas herramientas para sustituir el criterio profesional en áreas sensibles. «No podemos permitir que una persona decida un tratamiento médico únicamente por lo que le responde una inteligencia artificial. Debe ser una herramienta al servicio de las personas, no al revés», sostuvo. En materia educativa destacó el trabajo del Plan Ceibal, aunque reconoció que se trata de un proceso que recién comienza y que plantea desafíos inéditos para todos los sistemas educativos del país.