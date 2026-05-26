Bentancor (UTE): «Cuando termine el tema legal, volvemos a Baygorria a construir el parque fotovoltaico»

El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, visitó este lunes la ciudad de Durazno para reunirse con medios de comunicación locales y «rendir cuentas» a la Mesa Política de su partido. En diálogo con El Acontecer, repasó el conflicto por el parque fotovoltaico de Baygorria, el seguimiento del caso de la niña fallecida en la Escuela Nº 67, y anunció una inversión de USD 4 millones para el departamento en 2025.

El parque fotovoltaico de Baygorria: bloqueado, pero no descartado

UTE tiene el compromiso de instalar 600 megavatios de energía solar a nivel nacional. Uno de los primeros proyectos adjudicados corresponde a Cerro Largo, con 75 megas, cuyas obras arrancan en los próximos días. Para Baygorria, la empresa proyecta entre 25 y 30 megas adicionales.

«¿Por qué pensamos Baygorria? Porque es una cosa lógica. Tenemos la conexión, Baygorria es de UTE y pensamos que no íbamos a tener mayores inconvenientes», explicó Bentancor.

El conflicto surgió cuando el intendente Felipe Algorta impugnó la licitación, argumentando que el predio colisiona con un proyecto turístico que la Intendencia lleva años impulsando. Esa impugnación derivó en una disputa legal que frenó el proceso.

«Resulta que cuando va a salir la licitación nos impugna el lugar y después empiezan a aparecer decretos. Tuvimos que levantar el efecto suspensivo», relató el vicepresidente.

Mientras tanto, el foco se mueve a Río Negro

Para no detener el plan de expansión solar, UTE adelantó la construcción de otro parque en el departamento de Río Negro, también de entre 25 y 30 megas, cuyo campo ya está aplanado y cuenta con autorización de Medio Ambiente.

«Mientras se diluyen los temas legales con la Intendencia de Durazno, comenzaremos con el de Río Negro. En cuanto se terminen los temas legales, por supuesto que vamos a volver a Baygorria a intentar ir por el tercer parque», subrayó Bentancor.

La posición de la empresa es clara: el sitio lo eligieron los técnicos, los mismos que trabajaron en administraciones anteriores, y esa decisión no cambia por presión política.

«Yo no tengo por qué hacerlo 50 metros más por acá o 50 metros más por allá. UTE se tiene que dedicar a generar, transmitir y distribuir la energía», afirmó.

Mesa de diálogo con Algorta: la puerta no está cerrada

Más allá del conflicto judicial, Bentancor dejó abierta la posibilidad de un acuerdo con la Intendencia de Durazno.

«Eso no va a quitar a que nos sentemos en una mesa con Felipe y que hablemos, que veamos qué parte le sirve a él para hacer turismo. Si quiere una parte del pueblo, o si quiere todo el pueblo, no vamos a tener ningún tipo de problema», señaló, en referencia a ceder terrenos de UTE para uso turístico, como ya ocurrió con otros departamentos.

Citó el caso de Soriano como precedente: «Estamos dispuestos a darle todo el pueblo, eso no es un problema».

El seguimiento tras la muerte de la niña en Caballero

La visita anterior de Bentancor a Durazno fue motivada por el accidente que, el 19 de marzo, le costó la vida a una niña de 11 años que viajaba en moto hacia la Escuela Nº 67 de Caballero. El vehículo rozó cables de UTE caídos por un temporal y la menor falleció electrocutada.

En aquella instancia el vicepresidente prometió apoyo sicológico para el entorno familiar y escolar, y una revisión técnica del parque de columnas en la zona. Este lunes confirmó que ambos compromisos se cumplieron.

«El informe que tenemos desde medicina laboral es que participaron los sicólogos, vinieron a dar apoyo, charlas, hicieron contención», detalló sobre la asistencia a la comunidad escolar.

En cuanto a las columnas, explicó que UTE tiene una metodología permanente de revisión —«la cura de los postes»— y que en este caso se profundizó el trabajo: los postes en riesgo se marcan, se programa un corte y se procede al reemplazo.

USD 4 millones para mejorar el servicio eléctrico en Durazno

Bentancor anunció que UTE invertirá USD 4 millones en el departamento durante el corriente año, con foco en la calidad del servicio. Los destinos incluyen:

Renovación de la red rural y nuevo tendido de conductores

Instalación de reguladores de tensión en Sarandí del Yí

Modernización y control de estaciones

Ampliación de infraestructura para nuevos generadores

Mantenimiento preventivo de toda la red

«El objetivo es reducir los cortes, mejorar la estabilidad del servicio y prepararnos para el crecimiento de la demanda que tendrá seguramente este departamento», resumió.

Más puntos de carga para vehículos eléctricos

La movilidad eléctrica también estuvo en la agenda. Bentancor adelantó que UTE prepara un «proyecto grande» para ampliar la red de carga en todo el país: de los 450 picos de carga actuales se pasará a 750, más los puntos privados ya existentes.

«La venta de coches eléctricos sube y sube, entonces UTE debe estar acorde a ese crecimiento», concluyó en su visita al centro del país.