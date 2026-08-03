Bentancor anuncia reunión con Algorta por Baygorria: «Nos vamos a poner de acuerdo»

El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, anunció que en el correr de esta semana se reunirá con el intendente de Durazno, Felipe Algorta, en torno al proyecto de instalación de una planta solar en un predio de UTE en Baygorria. «Nos vamos a poner de acuerdo», expresó Bentancor en declaraciones concedidas a La Diaria.

El FA confía en que el proyecto se concretará

Las declaraciones de Bentancor fueron compartidas en redes sociales por la titular de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio, Magdalena Recoba, desde donde se confía en que finalmente el parque solar previsto por UTE se instalará en Baygorria.

El contexto: el FA pidió retomar el diálogo

Las expresiones del vicepresidente de UTE se dan días después de que la Mesa Política Departamental del Frente Amplio emitiera una declaración solicitando que se retomara «el camino del intercambio y la búsqueda de consensos» para la construcción de la planta solar en el predio de UTE en Baygorria.