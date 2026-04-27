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lunes 27 de abril de 2026

Baygorria volvió a agenda nacional tras reuniones con Cardona por planta solar

Por Lectura: 2 minutos
Baygorria volvió a agenda nacional tras reuniones con Cardona por planta solar
Cardona recibe en la capital del país a ediles frenteamplistas y colorados

La posible instalación de una planta solar en Baygorria volvió al centro de la agenda tras una serie de reuniones mantenidas en Montevideo entre ediles, dirigentes políticos y la ministra Fernanda Cardona. Los encuentros buscaron acercar posiciones luego de días marcados por la preocupación local ante la pérdida de la inversión.

Las gestiones apuntaron a conocer de primera mano la postura del gobierno nacional y plantear el interés de que el proyecto se concrete en Durazno.

Gestiones políticas en paralelo

Por un lado, ediles frenteamplistas, acompañados por el dirigente Raúl Licandro, mantuvieron un encuentro impulsado tras contactos de la dirigencia local con autoridades nacionales.

El objetivo fue trasladar la preocupación existente en Baygorria y dejar planteada la intención de que un emprendimiento de estas características pueda instalarse en el departamento, ya sea en esta instancia o en futuras oportunidades.

Reunión desde el ámbito colorado

En paralelo, el edil Gabriel Montes de Oca participó de otra reunión junto al ex vicepresidente de UTE, Pablo Ferrari, también con la ministra Cardona.

Entre los temas abordados estuvo la planta fotovoltaica que en su momento había sido proyectada por UTE para Baygorria, en el departamento de Durazno.

Apertura al diálogo desde la Intendencia

El intendente Felipe Algorta manifestó su disposición a dialogar y colaborar con UTE para que el proyecto pueda concretarse.

En ese sentido, señaló que la Intendencia está dispuesta a facilitar un predio alternativo, ubicado a unos 500 metros del emplazamiento originalmente previsto, como forma de mantener la posibilidad de inversión en la zona.

El jerarca subrayó que el diálogo requiere voluntad de ambas partes, reiterando su apertura para avanzar en una solución que contemple el interés general del departamento.

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Periodista especializado en política y economía de El Acontecer, diario de Durazno, Uruguay. Cubre la actividad institucional, política departamental y nacional, y el acontecer económico que impacta en la región. Con más de 35 años de experiencia, es una de las voces de referencia en el análisis político local del departamento de Durazno.