La posible instalación de una planta solar en Baygorria volvió al centro de la agenda tras una serie de reuniones mantenidas en Montevideo entre ediles, dirigentes políticos y la ministra Fernanda Cardona. Los encuentros buscaron acercar posiciones luego de días marcados por la preocupación local ante la pérdida de la inversión.

Las gestiones apuntaron a conocer de primera mano la postura del gobierno nacional y plantear el interés de que el proyecto se concrete en Durazno.

Gestiones políticas en paralelo

Por un lado, ediles frenteamplistas, acompañados por el dirigente Raúl Licandro, mantuvieron un encuentro impulsado tras contactos de la dirigencia local con autoridades nacionales.

El objetivo fue trasladar la preocupación existente en Baygorria y dejar planteada la intención de que un emprendimiento de estas características pueda instalarse en el departamento, ya sea en esta instancia o en futuras oportunidades.

Reunión desde el ámbito colorado

En paralelo, el edil Gabriel Montes de Oca participó de otra reunión junto al ex vicepresidente de UTE, Pablo Ferrari, también con la ministra Cardona.

Entre los temas abordados estuvo la planta fotovoltaica que en su momento había sido proyectada por UTE para Baygorria, en el departamento de Durazno.

Apertura al diálogo desde la Intendencia

El intendente Felipe Algorta manifestó su disposición a dialogar y colaborar con UTE para que el proyecto pueda concretarse.

En ese sentido, señaló que la Intendencia está dispuesta a facilitar un predio alternativo, ubicado a unos 500 metros del emplazamiento originalmente previsto, como forma de mantener la posibilidad de inversión en la zona.

El jerarca subrayó que el diálogo requiere voluntad de ambas partes, reiterando su apertura para avanzar en una solución que contemple el interés general del departamento.