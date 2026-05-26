El Banco de Alimentos del Uruguay quiere expandirse a Durazno y sumar organizaciones sociales

El Intendente de Durazno, Dr. Felipe Algorta, recibió la visita de representantes de la Fundación Banco de Alimentos del Uruguay, con el objetivo de explorar acciones para ser nexo entre organizaciones sociales del departamento y la red de apoyo que desarrolla la institución a nivel nacional. De la reunión también tomó parte el Director de Promoción Social, Gonzalo Recuero.

Una expansión a nivel nacional

La delegación estuvo integrada por cuatro representantes de la fundación, entre ellas su directora ejecutiva, Isabel Álvarez, quien explicó que la visita forma parte del proceso de expansión que viene llevando adelante el Banco de Alimentos en todo el país.

«La fundación trabaja en Uruguay desde hace 14 años y busca ser un nexo entre las organizaciones sociales y las empresas donantes de alimentos, productos de higiene personal y artículos de limpieza», señaló Álvarez.

Agregó que actualmente se brinda apoyo a unas 230 organizaciones sociales en distintos puntos del país, motivo por el cual se procura ahora sumar instituciones de Durazno. Entre las organizaciones beneficiarias se encuentran merenderos, hogares, liceos y distintos espacios comunitarios que trabajan con niños, adultos y personas mayores.

Reducir el desperdicio de alimentos

Álvarez destacó la importancia de reducir el desperdicio de alimentos, recordando que «a nivel mundial se estima que una tercera parte de los alimentos que se producen se desperdicia».

En ese sentido, informó que durante el año pasado el Banco de Alimentos logró distribuir más de 520 mil kilos de productos entre las organizaciones vinculadas.

La directora ejecutiva remarcó que muchos de los alimentos que reciben provienen de empresas que, de otra manera, deberían destruirlos pese a encontrarse aptos para el consumo. «Nuestro trabajo es evitar ese desperdicio y hacer que esos productos lleguen a quienes más los necesitan», expresó.

Una ley que incentiva la donación

También valoró la reciente aprobación de una ley que incentiva la donación de alimentos por parte de las empresas, brindando beneficios fiscales y respaldo jurídico a quienes colaboran con este tipo de iniciativas.

Finalmente, Isabel Álvarez subrayó que el propósito del Banco de Alimentos «es muy desafiante», pero sostuvo que el impacto que genera en cientos de organizaciones y miles de personas «hace que el esfuerzo valga la pena cada día».