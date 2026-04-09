Licandro renuncia y Revello toma licencia: se renueva el FA en la Junta

La bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de Durazno atravesará una renovación parcial en sus próximas sesiones. El orejano Raúl Licandro presentó renuncia a su banca y el socialista Pablo Revello solicitó licencia, cambios que serán formalizados en la reunión ordinaria de este jueves.

Licandro va a Diputados

Licandro, que tuvo activa participación en el proceso presupuestal como integrante de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presentó renuncia a la banca que ocupa en representación de la lista 1971. El motivo: asumirá como suplente en la banca de Diputados del FA por Durazno, cuya titular es la docente Magela Rinaldi.

«La diputada es ella, yo soy su suplente y en la medida en que pueda participaré de sesiones y tareas propias de comisión», explicó Licandro a El Acontecer.

En su lugar en la Junta asumirá el sarandiyense José Rizzo, acompañado por los suplentes Silvana Cunha, Conrado Torena y Enrique Antonio.

Revello de licencia hasta junio

El socialista Pablo Revello, primer titular de la lista 90, solicitó licencia desde el 9 de abril hasta el 25 de junio. De acuerdo al acta de proclamación del 21 de mayo de 2025, sus suplentes son Javier Avelino Niche Agüero, Andrés Walter Delgado Pacheco y María Vanessa Pereyra Rodríguez.

Revello integra las comisiones de Medio Ambiente, Parques y Bosques; Equidad y Género; y Legislación y Apelaciones, espacios que quedarán en manos de sus suplentes durante el período de licencia.

La agenda del jueves

La sesión ordinaria de este jueves también abordará otros asuntos entrados, entre ellos un expediente de la administración Algorta sobre la prórroga del Plan de beneficios a buenos pagadores y refinanciación de adeudos de tributos, que será derivado a la Comisión de Hacienda. También se tratará la remisión desde el Senado de las palabras del legislador colorado Tabaré Viera sobre la necesidad de instalar un tomógrafo y mamógrafo en el Hospital Dr. Emilio Penza.