Bancada del Frente Amplio reclama avances en obras y empleo y propone participación para definir el futuro del ex Molino Caorsi

La bancada de ediles del Frente Amplio de Durazno valoró positivamente el diálogo que, según señaló, se viene generando entre las autoridades nacionales y departamentales, aunque planteó que esa coordinación debe traducirse en respuestas concretas para distintos asuntos del departamento.

El presidente de la Junta Departamental, Claudio González, y el edil Pedro Hernández destacaron la reciente presencia en Durazno del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, junto al ministro del Interior, Carlos Negro, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, y otros integrantes del gobierno, en el marco de la puesta en marcha del programa Más Barrio en Las Higueras.

Seguridad y articulación

Para Hernández, uno de los aspectos centrales de Más Barrio es que la seguridad sea abordada desde una perspectiva más amplia que la estrictamente policial. Consideró que las políticas de prevención también deben atender las condiciones sociales y urbanas que inciden sobre la convivencia.

“La seguridad no es solamente la represión, sino que tiene que empezar por otros carriles que son los que hacen llegar a la inseguridad”, sostuvo.

En esa línea, destacó la posibilidad de que el Estado llegue al territorio mediante una acción coordinada entre distintos organismos. En el caso de Las Higueras, recordó que los vecinos han planteado necesidades vinculadas a seguridad, vivienda, regularización de terrenos, educación, salud y espacios públicos.

La visita del gobierno nacional incluyó reuniones con autoridades departamentales y vecinos. Presidencia señaló que Más Barrio procura articular políticas de vivienda y seguridad, además de equipamiento urbano, soluciones habitacionales y dispositivos sociales, con participación de las comunidades.

González sostuvo que uno de los principales desafíos será evitar que los organismos actúen de manera aislada.

“Tenemos todo el país, tenemos todas las instituciones; lo que hay que hacer es articular”, afirmó, señalando la necesidad de coordinar acciones entre organismos como UTE, OSE, los ministerios y la Intendencia.

A su entender, Más Barrio puede constituir una herramienta para que distintas áreas del Estado trabajen sobre un mismo territorio y con objetivos comunes. El desafío, dijo, será que esa articulación permita reducir los tiempos administrativos y que las respuestas lleguen efectivamente a los vecinos.

Baygorria como ejemplo de diálogo

Los dirigentes frenteamplistas también se refirieron al acuerdo alcanzado entre la Intendencia de Durazno y UTE en torno a Baygorria.

El entendimiento contempla la instalación de un parque solar fotovoltaico en terrenos de UTE próximos al punto de conexión eléctrica. La comuna colaborará con el acondicionamiento de los predios y con los trámites ambientales. Paralelamente, se avanzó en el traspaso de la administración del poblado de Baygorria a la Intendencia de Durazno.

González señaló que el entendimiento demuestra que, aun cuando existen diferencias políticas o de criterio entre los distintos niveles de gobierno, es posible encontrar puntos de acuerdo.

“Los puentes siempre tienen que estar abiertos. Siempre hay puntos que nos van a unir y puntos que nos van a desunir. El tema es encontrar aquellos que nos lleven a encontrar soluciones”, sostuvo.

En su opinión, el acuerdo sobre Baygorria es un ejemplo de la necesidad de coordinación entre el gobierno nacional y el departamental.

“El gobierno nacional necesita del municipal y viceversa”, afirmó.

Participación ciudadana para definir el futuro del ex Molino Caorsi

Otro de los principales asuntos abordados por los ediles fue el futuro del predio del ex Molino Caorsi, adquirido por la Intendencia de Durazno luego de que la Junta Departamental autorizara la operación.

La bancada del Frente Amplio mantuvo una reunión con el intendente Felipe Algorta y posteriormente presentó una propuesta para que la definición del destino del histórico espacio incluya una instancia de participación ciudadana y un concurso de arquitectura y urbanismo.

El planteo fue formalizado por la bancada diez días atrás y contempla una convocatoria pública de ideas para que vecinos e instituciones puedan expresar qué usos consideran apropiados para el lugar. Posteriormente, se propone una instancia técnica para evaluar proyectos.

González explicó que la intención no es imponerle al Ejecutivo departamental un proyecto determinado.

“No necesariamente es lo que vaya a hacer el intendente, pero sí mostrarle lo que al Frente Amplio le gustaría que pasara”, señaló.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que, durante el período que insuma completar los trámites vinculados a la adquisición y puesta en condiciones del inmueble, pueda realizarse una consulta pública a través de los canales institucionales de la Intendencia.

La intención es que los vecinos puedan formular propuestas de manera formal, identificándose, y que esas opiniones se conviertan en un insumo para la elaboración del proyecto.

La segunda parte de la iniciativa consiste en involucrar a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y a la Facultad de Arquitectura para promover un concurso de ideas.

“Para nosotros es fundamental que la gente opine sobre el lugar, que diga qué le gustaría que ahí pasara”, expresó González.

Hernández sostuvo que el objetivo es evitar que se tome una decisión sobre una intervención de gran magnitud sin contar previamente con un amplio consenso social.

La bancada también planteó que el futuro espacio pueda integrarse al Parque del Bicentenario y convertirse en un ámbito de carácter cultural, universitario y comunitario.

Incorporar terrenos del entorno

Los ediles señalaron además la posibilidad de incorporar al proyecto otros terrenos ubicados en el entorno, incluyendo un predio perteneciente a la Agencia Nacional de Vivienda.

Según González, existen conversaciones institucionales respecto a la posibilidad de que ese espacio pueda integrarse a una intervención más amplia.

La propuesta frenteamplista incluye asimismo preservar elementos históricos del antiguo molino y valorar la eventual participación de la Universidad de la República, en un contexto en el que Durazno procura consolidarse como polo universitario de la región.

Para Hernández, el desafío consiste en que la recuperación del lugar no termine siendo exclusivamente un emprendimiento de carácter privado, sino que se transforme en un espacio de uso público y apropiación colectiva.

“Esto es algo que lo vamos a tener todos los duraznenses”, afirmó.

Reclamo por el ritmo de las obras y el empleo

El otro eje de preocupación planteado por los ediles frenteamplistas fue la evolución de las obras de la nueva terminal de ómnibus y, especialmente, el impacto que el ritmo de ejecución está teniendo sobre las expectativas de generación de empleo.

Hernández recordó que durante las instancias previas vinculadas a la concesión se manejaron cifras de cientos de trabajadores que podrían participar de la obra.

El edil señaló que el avance registrado hasta el momento está lejos de las expectativas que se habían generado y reclamó conocer las razones por las cuales la obra no ha alcanzado todavía el ritmo esperado.

También indicó que la Comisión de Obras de la Junta Departamental solicitó una visita al lugar para conocer de primera mano la situación, pero hasta el momento esa instancia no se ha concretado.

González coincidió en la preocupación y sostuvo que, transcurridos varios meses desde el comienzo del proceso, se espera que la obra entre definitivamente en una etapa de mayor actividad.

“Es de esperar que en los próximos meses empiece a avanzar de una buena vez la obra”, señaló.

Hernández agregó que el tema laboral es especialmente sensible para Durazno, particularmente en sectores como la construcción, donde la expectativa de generación de puestos de trabajo había sido uno de los elementos considerados al momento de analizar la concesión.

Plantean revisar el canon

Los ediles también hicieron referencia al canon previsto en el contrato de concesión y plantearon que, ante la eventual ampliación del proyecto respecto a la superficie originalmente prevista, debería analizarse si corresponde revisar las condiciones económicas del acuerdo.

Según señalaron, la obra crecerá en metros cuadrados respecto de lo previsto inicialmente.

Cuestionamientos por la tasa de embarque

Asimismo, los ediles frenteamplistas se refirieron a la reciente aplicación de la tasa de embarque.

González reconoció que este tipo de tasas existe en otras terminales del país, pero consideró discutible el momento en que comenzó a aplicarse debido a las condiciones actuales de acceso y funcionamiento del edificio.

“Quizás no era el mejor momento”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que actualmente llegar hasta la terminal y estacionar en sus inmediaciones representa una dificultad para los usuarios.

También valoró el diálogo con el gobierno departamental y acuerdos como el alcanzado por Baygorria.