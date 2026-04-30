Gobierno limita aumentos en mayo: nafta sube 7%, gasoil 14% y GLP 7%

Los ministerios de Economía y de Industria, Energía y Minería informaron este jueves 30 de abril, en comunicado conjunto, las nuevas variaciones de precios para los combustibles en el mes de mayo, manteniendo el criterio de aplicar ajustes menores al precio de referencia para amortiguar el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre la población y la actividad económica.

Los aumentos fijados son:

Nafta: +7%

Gasoil: +14%

GLP (Supergás): +7%

Los nuevos valores quedan establecidos en $88,03 por litro de Nafta Súper, $57,72 por litro de Gasoil 50S y $101,26 por kilogramo de GLP.

Cuánto se evitó trasladar al consumidor

Los precios de paridad de importación (PPI) sugeridos por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) marcaban valores de referencia muy superiores: $91,40 por litro de nafta súper, $73,73 por litro de gasoil 50S y $106,45 por kilogramo de GLP.

Trasladar la totalidad de esos valores hubiera implicado aumentos de:

11% en nafta

46% en gasoil

12% en GLP

«El Gobierno ha resuelto continuar con la realización de ajustes menores a la referencia, manteniendo el criterio de amortiguar el impacto sobre la población y la actividad económica, al tiempo que se reduce gradualmente la brecha con el precio de referencia», expresó el comunicado oficial.