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jueves 1 de octubre de 2026

Suben la nafta y el gasoil: la Súper queda en $90,45

Por Lectura: 2 minutos
Suben la nafta y el gasoil: la Súper queda en $90,45
Ya rigen los nuevos precios de los combustibles

Desde este 1.º de octubre rigen los nuevos precios de los combustibles en Uruguay. La nafta Súper aumenta 2%, el gasoil 50S 7% y el supergás mantiene su precio.

Los nuevos valores máximos son:

  • Nafta Súper: $90,45 por litro.
  • Gasoil 50S: $62,79 por litro.
  • Supergás: $93,56 por kilogramo.

En términos concretos, el aumento es de $1,80 por litro para la nafta y de $4 por litro para el gasoil.

Los valores definidos para octubre quedan por debajo de los precios de venta al público de referencia calculados por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), que se ubican en $93,56 por litro para la nafta Súper y $80,54 para el gasoil 50S.

De haberse trasladado esos valores de referencia al público, los incrementos hubieran sido de aproximadamente 5,5% en la nafta y 37% en el gasoil.

En el caso de la nafta, la diferencia entre el precio de referencia y el fijado para los surtidores es de $3,11 por litro, mientras que en el gasoil alcanza los $17,75 por litro.

El supergás no tiene modificaciones y continúa en $93,56 por kilogramo.

Así quedan los combustibles desde hoy

CombustiblePrecio anteriorNuevo precioVariación
Nafta Súper$88,65/litro$90,45/litro+$1,80
Gasoil 50S$58,79/litro$62,79/litro+$4
Supergás$93,56/kg$93,56/kgSin cambios

Los nuevos precios rigen durante octubre.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy