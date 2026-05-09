Salidas de cauce en Feliciano y el Comegente: Montes de Oca pidió medidas urgentes a la Intendencia

Las consecuencias de las últimas lluvias generaron preocupación en ediles del departamento. El colorado Gabriel Montes de Oca se hizo eco del sentimiento de vecinos de Feliciano por el estado del puente y la falta de mantenimiento en la zona del arroyo.

«Personas aisladas y familias con dificultades para trasladarse»

El líder de Unir para Crecer dejó sentada su profunda preocupación por la situación que se viene registrando en el lugar, donde las intensas lluvias y la falta de mantenimiento de la batería de caños provocaron dificultades de circulación e incluso el aislamiento momentáneo de vecinos de la zona.

Según expresó el curul, la acumulación de residuos, sedimentos y malezas en el cauce y en la batería de caños estaría reduciendo significativamente la capacidad de escurrimiento del agua, generando desbordes y complicaciones cada vez que se registran precipitaciones importantes.

«El problema no es solamente la lluvia»

El problema no es solamente la lluvia, precisó, al tiempo que lamentó la falta de mantenimiento y limpieza que viene siendo advertida desde hace tiempo por los vecinos. «Esta semana volvimos a tener personas aisladas y familias enteras con dificultades para trasladarse».

El edil destacó además que la situación afectó especialmente a personas con problemas de salud y a niños que debían concurrir a controles médicos y asistencia en la ciudad de Durazno, quienes no pudieron cruzar debido al estado del puente y el avance del agua sobre la zona de paso.

«Estamos hablando de algo sensible. Hubo personas que no pudieron acceder a controles médicos, tratamientos y asistencia básica. También niños que quedaron impedidos de llegar a sus actividades y consultas. No podemos esperar a que ocurra una situación más grave para actuar», sostuvo.

El pedido a la Intendencia

Ante esta realidad, Montes de Oca anunció que solicitará información y medidas urgentes a las autoridades competentes para que se realicen tareas inmediatas de limpieza del arroyo, mantenimiento de la batería de caños y evaluación estructural del puente, con el objetivo de evitar nuevos episodios de aislamiento y garantizar la seguridad de los vecinos.

También expresó que este tipo de infraestructura es fundamental para la conectividad de muchas familias rurales y que su correcto mantenimiento debe ser una prioridad permanente, especialmente en épocas de intensas lluvias y crecidas.

El «Comegente» también dejó sin paso

Durante algunas horas de la presente semana, el arroyo Juncal (Comegente) no dio paso a los vehículos que circulaban por ruta 100, interrumpiendo de esta manera la conexión con la localidad de San Jorge.

Si bien volvió a dar paso a partir de las 19:00 horas del jueves, impidió que la línea de transporte de pasajeros Durazno–San Jorge se desarrollara durante dicha jornada.

Los registros pluviométricos

De acuerdo al registro pluviométrico brindado por Jefatura de Policía de Durazno, a las 07:00 horas de este viernes el acumulado de aguas caídas en las 24 horas previas en San Jorge y la zona de influencia alcanzó los 95 milímetros.

Los guarismos registrados en el resto del departamento fueron los siguientes:

Sarandí del Yí: 137 milímetros (máximo del departamento)

137 milímetros (máximo del departamento) Centenario: 103

103 Blanquillo: 102

102 San Jorge: 95

95 Cerro Chato: 77

77 Ciudad de Durazno y Santa Bernardina: 70

70 Colonia Rossel y Rius: 67,5

67,5 Carlos Reyles: 62

62 Baygorria: 61

61 Ciudad del Carmen: 60

60 La Paloma: 47

47 Feliciano: 35