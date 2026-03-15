Algorta suspendió viaje a Taiwán y desde el PN valoran su decisión

El intendente de Durazno resolvió no participar del Smart City Summit & Expo en Taipéi. La dirigente nacionalista Daniela Moreira señaló que la decisión refleja “responsabilidad” ante el contexto internacional.

Algorta decidió no viajar a Taiwán

El intendente de Durazno, Felipe Algorta, resolvió finalmente no participar del Smart City Summit & Expo, evento internacional que se desarrollará esta semana en Taipéi, Taiwán.

Según explicó el jefe comunal en declaraciones a Radio Yí, la decisión responde a una evaluación del actual contexto internacional, tanto desde el punto de vista institucional como personal.

Debate político tras el anuncio del viaje

El eventual viaje había generado cuestionamientos desde sectores del oficialismo nacional, especialmente luego de la reciente visita del presidente Yamandú Orsi a China, principal socio comercial de Uruguay.

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Daniel Caggiani, calificó la posibilidad de asistir al evento como “incomprensible”.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, recordó que Uruguay mantiene el principio de “Una sola China”, política diplomática que reconoce al gobierno chino como único representante del país asiático.

Taiwán —cuyo nombre oficial es República de China— posee un estatus internacional particular y es reconocido como Estado soberano por un número reducido de países.

Reacciones desde el Partido Nacional

Tras conocerse la decisión del intendente, la dirigente nacionalista Daniela Moreira valoró públicamente la resolución.

“Las decisiones de gobierno también se miden por la capacidad de evaluar el momento y actuar con responsabilidad”, expresó a través de redes sociales.

Moreira señaló que la invitación representaba una oportunidad de intercambio internacional, aunque el escenario global actual exige prudencia.

“Gobernar no es aferrarse a una agenda personal. Es saber leer el contexto, escuchar y priorizar el interés institucional”, sostuvo.

Desarrollo y relaciones internacionales

La dirigente también destacó que Durazno continúa apostando al diálogo y a las relaciones institucionales, recordando las recientes visitas al departamento de representantes diplomáticos del Reino Unido y de China.

Según indicó, el desarrollo del departamento debe construirse mediante relaciones internacionales inteligentes y decisiones tomadas en el momento adecuado.

“La pregunta es simple: ¿queremos dirigentes que escuchen y actúen con responsabilidad o preferimos la política del ruido?”, concluyó.

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