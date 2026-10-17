Algorta regresó de Países Bajos y busca US$ 450.000 para estudiar soluciones a las crecidas del Yí

El intendente Felipe Algorta regresó de Países Bajos con el propósito de avanzar en un plan maestro que permita identificar soluciones para mitigar las inundaciones del río Yí. El estudio tendría un costo preliminar de US$ 450.000, demandaría aproximadamente un año y medio y contaría con especialistas del instituto internacional IHE Delft, junto con técnicos uruguayos.

La iniciativa busca proporcionar a Durazno una hoja de ruta sustentada en estudios de ingeniería, después de décadas de crecientes que han afectado viviendas, infraestructura y actividades de la ciudad.

En una rueda de prensa realizada minutos después de firmar su reincorporación a la Intendencia, Algorta explicó que el próximo paso será recibir una propuesta formal de IHE Delft, que establecerá el alcance y las etapas del trabajo. Mientras tanto, la administración busca alternativas de financiación ante Fonplata y otros organismos internacionales.

«No estamos en estos tiempos para hacer tanteos», sostuvo el jefe comunal, al defender la necesidad de recurrir al conocimiento especializado para evaluar las posibles soluciones.

Del debate sobre el dragado a un estudio técnico

El intendente reconoció los avances registrados en los últimos años, particularmente mediante el realojo de familias que residían en zonas inundables. Sin embargo, consideró que esas medidas deben complementarse con una planificación de mayor alcance.

Durante la conferencia mencionó las propuestas que históricamente han surgido cada vez que el río Yí vuelve a salir de su cauce.

«Estamos toda la vida diciendo que hay que dragar, que hay que sacar los árboles, que hay que correr el río o hacer una zanja en tal lado», expresó.

Para Algorta, el desafío consiste en abandonar esa discusión basada en alternativas aisladas y disponer de información que permita establecer cuáles son técnicamente viables, qué efectos podrían producir y qué obras convendría realizar.

El plan maestro no supone, por ahora, la ejecución de intervenciones concretas en el río. Su objetivo será estudiar las opciones y formular recomendaciones fundamentadas.

Tres fases y un plazo estimado de 18 meses

Las reuniones desarrolladas en Países Bajos permitieron avanzar hacia un esquema de trabajo que comprendería tres fases y se extendería durante aproximadamente un año y medio.

La primera instancia estará dedicada al diagnóstico y la recopilación de información sobre el comportamiento del río Yí, las características del territorio y los antecedentes disponibles.

Para ello se prevé recurrir a datos existentes en distintas instituciones, entre ellas UTE y la Fuerza Aérea, además de otros organismos que cuentan con información vinculada a la hidrología y las condiciones territoriales.

Sobre esa base, los especialistas deberán elaborar un plan maestro, desarrollar los estudios de ingeniería correspondientes y formular recomendaciones sobre las eventuales intervenciones.

Algorta señaló que el propósito es disponer de un documento técnico que permita decidir con mayor fundamento y evitar inversiones en soluciones cuya eficacia no haya sido debidamente evaluada.

IHE Delft y el aporte de UTEC

La elección de Países Bajos como destino de la misión estuvo relacionada con su experiencia internacional en gestión del agua, control de inundaciones y desarrollo de infraestructura hidráulica.

Algorta recordó que una parte importante del territorio neerlandés se encuentra por debajo del nivel del mar, una condición que ha obligado a ese país a desarrollar conocimientos y tecnologías especializadas.

Los contactos con IHE Delft surgieron a partir de vínculos previos con el uruguayo Héctor García, quien residió y trabajó durante años en Países Bajos y actualmente se desempeña como docente de la Universidad Tecnológica (UTEC).

Ambas instituciones mantienen relaciones académicas, particularmente en actividades de formación de posgrado.

La intención del gobierno departamental es que UTEC también participe del proyecto, de manera de combinar la experiencia internacional con el conocimiento del territorio y las capacidades técnicas disponibles en Durazno.

De todas formas, Algorta aclaró que la iniciativa no sustituirá las acciones de prevención que ya se desarrollan. La Intendencia continuará con los realojos, las medidas para evitar nuevas ocupaciones en zonas inundables y otras actuaciones vinculadas a la gestión del riesgo.

Residuos, puertos y cerámica en la agenda europea

La misión oficial incluyó otros contactos que el intendente considera de interés para el desarrollo departamental.

En Países Bajos, la delegación visitó instalaciones vinculadas a la gestión de residuos y al tratamiento de aguas residuales, donde se desarrollan procesos que permiten aprovechar determinados subproductos en la actividad agrícola.

Algorta destacó esas experiencias de economía circular, así como los avances del país en materia de energías renovables.

También se realizaron contactos con operadores portuarios en Amberes, Bélgica, en el marco del interés departamental por generar vínculos relacionados con la actividad logística.

Otro de los asuntos abordados fue la cerámica. El intendente llevó piezas elaboradas en Blanquillo y aprovechó la visita a Delft, ciudad reconocida internacionalmente por su tradición ceramista, para establecer contactos que eventualmente puedan abrir oportunidades para esa actividad.

«Son semillas que se van plantando y después se verá si germinan o no», expresó al referirse a las gestiones realizadas.

Gestiones para financiar US$ 450.000 El estudio técnico demandaría aproximadamente US$ 450.000, de acuerdo con las estimaciones preliminares manejadas por el gobierno departamental. Algorta aclaró que la cifra todavía debe ser confirmada mediante la propuesta formal de IHE Delft, que definirá el alcance definitivo del trabajo. La Intendencia comenzó a explorar alternativas financieras antes de concretar la misión oficial. Entre ellas figura Fonplata, organismo con el que ya se realizaron varias reuniones. También se considera recurrir al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o al Banco Mundial, eventualmente mediante una combinación de instrumentos de financiación. El intendente reconoció que difícilmente la totalidad del monto pueda obtenerse mediante recursos no reembolsables, por lo que la estrategia apunta a reunir apoyos de distintas fuentes. En ese proceso destacó la disposición de la directora de Cambio Climático, Fernanda Souza, quien visitó Durazno antes del viaje y manifestó interés en colaborar con la búsqueda de financiación. Los US$ 450.000 corresponden exclusivamente al estudio y no a la ejecución de las obras que eventualmente puedan recomendarse. El costo de esas futuras intervenciones deberá determinarse posteriormente a partir de los resultados técnicos.

FREE: Algorta defendió la licitación y anunció respuestas a los pedidos de informes

La contratación de la Fundación Rioplatense de Estudios (FREE) también ocupó parte de la conferencia del intendente, después de los nuevos pedidos de informes y cuestionamientos surgidos desde distintos sectores políticos.

Algorta aseguró que el gobierno departamental está dispuesto a explicar el procedimiento y adelantó que sus equipos preparan una respuesta con los antecedentes correspondientes.

«Nos encanta que nos pregunten, que pidan los informes. Si quieren que vaya a la Junta, no tengo ningún problema», expresó.

El jefe comunal rechazó las sospechas de irregularidades y defendió la contratación mediante una licitación pública a la que se presentaron tres oferentes.

Sostuvo que el criterio económico fue determinante para adjudicar el servicio a FREE, al considerar que su propuesta resultaba la más conveniente para la administración.

También se refirió a las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, que incluyen aspectos vinculados con el objeto estatutario de la fundación y las condiciones legales del mecanismo de contratación.

Según Algorta, la comisión evaluadora entendió que las observaciones podían subsanarse y la organización estaba realizando las modificaciones correspondientes.

El intendente remarcó que las observaciones del organismo de contralor no implicaban una prohibición automática de continuar con el procedimiento administrativo.

«No nos interesa gastar plata en el rubro cero»

Algorta explicó que la contratación está destinada principalmente a cubrir tareas por horas en talleres y actividades sociales, culturales y de otra naturaleza que desarrolla la Intendencia.

Rechazó que el objetivo sea aumentar innecesariamente la cantidad de trabajadores municipales o incorporar personas por razones políticas.

«Si hay algo que a nosotros no nos interesa es gastar plata en el rubro cero», sostuvo, en referencia al gasto en remuneraciones.

Afirmó que la prioridad es ampliar y mejorar la prestación de servicios, utilizando mecanismos de contratación que permitan responder a necesidades específicas.

También indicó que la administración está evaluando el funcionamiento del sistema y que, si los resultados no son satisfactorios, podría analizar otras alternativas, incluida la posibilidad de trabajar mediante la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

En el plano político, cuestionó las críticas del Frente Amplio y sostuvo que el gobierno nacional también recurre a mecanismos de contratación que considera comparables.

Mencionó como ejemplo el dispositivo Ciudadela y reclamó coherencia en los cuestionamientos dirigidos a la administración departamental. La comparación fue planteada por el intendente como parte de su defensa política del procedimiento; la existencia de contrataciones mediante organizaciones externas no implica necesariamente que sus condiciones jurídicas y administrativas sean idénticas.

Algorta respaldó a Santacruz: «Ni se me cruza pedir la renuncia» El intendente también respondió al pedido de renuncia de Gabriela Santacruz, directora general de Capital Humano y Administración, formulado por el edil colorado Gabriel Montes de Oca durante la sesión del jueves 15 de octubre de la Junta Departamental. «Gabriela está haciendo un trabajo enorme. Ni se me cruza pedir la renuncia», afirmó Algorta. El enfrentamiento entre ambos surgió a raíz de declaraciones de Santacruz en el programa El Ojo Blindado, donde relató que Montes de Oca había concurrido a su despacho acompañado por una persona y con un currículum, en una visita que la jerarca vinculó con la búsqueda de una oportunidad laboral. El edil, que había presentado un pedido de informes sobre la contratación de FREE, respondió posteriormente en la Junta que la existencia de una reunión y la presentación de un currículum no constituyen por sí solas una prueba de irregularidad. Al finalizar su intervención, solicitó al intendente que aclarara si respaldaba las declaraciones de la directora y reclamó su renuncia. Consultado sobre el episodio, Algorta fue categórico al descartar esa posibilidad. «Estamos felices con su trabajo porque es una profesional de primera», expresó. El jefe comunal destacó el desempeño de Santacruz y dejó planteado que conoce otros aspectos del enfrentamiento, aunque prefirió no profundizar en ellos para evitar que la controversia continúe creciendo. De esa manera, Algorta ratificó su respaldo a la jerarca y a la labor que desarrolla dentro del equipo de gobierno, pese al planteo realizado por Montes de Oca.