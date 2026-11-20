El intendente de Durazno, Felipe Algorta, reconoció que existen fundamentos para reducir el precio de la patente de rodados y afirmó que, si dependiera exclusivamente de su voluntad, aplicaría una rebaja del 30 %. Sin embargo, advirtió que una reducción de esa magnitud afectaría directamente los ingresos de los gobiernos departamentales y podría comprometer obras, servicios y apoyos a instituciones. También planteó revisar el sistema de aforos utilizado para calcular el tributo y el papel de la empresa Autodata.

Las declaraciones del jefe comunal se producen después de que el Congreso de Intendentes resolviera mantener durante 2027 los mismos importes de patente que rigen en 2026 para los vehículos a combustión, sin aplicar ajustes por inflación.

La decisión, adoptada el domingo 15 de noviembre, generó cuestionamientos de legisladores y propietarios de vehículos usados, especialmente por la diferencia entre la evolución del valor comercial de los automóviles y lo que sus titulares continúan pagando por el tributo.

Algorta defendió el congelamiento como una medida necesaria, aunque admitió que no resuelve el problema de fondo.

«Si fuera por nosotros, rebajaríamos el 30 %»

El intendente sostuvo que comprende los reclamos de quienes consideran excesivo el costo de la patente, particularmente cuando el vehículo pierde valor con el paso del tiempo.

«Si fuese por nosotros, rebajaríamos el 30 %», expresó durante una entrevista con El Acontecer.

Sin embargo, aclaró que esa decisión no puede adoptarse sin evaluar sus consecuencias presupuestales.

La patente de rodados constituye uno de los ingresos propios más importantes de las intendencias. Sobre esa recaudación se proyectan inversiones, mantenimiento de servicios y compromisos asumidos en los presupuestos quinquenales.

«Si a un tributo que es el segundo más importante o el más importante, segundo en transferencia, le recortás un 30 %, es difícil resistir las obligaciones que se vienen por delante», sostuvo.

Algorta señaló que una rebaja inmediata afectaría la capacidad de la Intendencia de Durazno para cumplir con obras proyectadas, mantener espacios públicos y sostener apoyos a instituciones educativas, sociales y deportivas.

Congelar la patente no significa bajar lo que se paga

Durante las conversaciones nacionales sobre la patente de 2027, Durazno defendió la posición de no aplicar un incremento por el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Algorta explicó que su planteo inicial fue evitar nuevos ajustes y mantener, como mínimo, los importes del ejercicio anterior.

El acuerdo finalmente adoptado por el Congreso de Intendentes establece que los vehículos con motor a combustión conservarán en 2027 los valores de patente de 2026.

En la cobertura anterior de El Acontecer se detallaron los valores de patente previstos para 2027.

No obstante, el jefe comunal reconoció que esa decisión no responde completamente al reclamo de los propietarios de automóviles usados.

Si un vehículo pierde valor comercial, consideró, resulta razonable discutir si esa depreciación debería reflejarse también en el tributo.

A su entender, el sistema requiere correcciones que podrían aplicarse progresivamente, para evitar una reducción brusca de los ingresos departamentales.

«Me encantaría de un zarpazo bajar un 30 %. Pero me pego un tiro en el pie y después tengo que explicar por qué no voy a cumplir con las obras proyectadas», expresó.

Por qué la patente no necesariamente baja cuando un auto pierde valor

Uno de los puntos centrales de la discusión nacional es el sistema utilizado para determinar el valor de referencia de los vehículos.

El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) utiliza aforos elaborados a partir de información de mercado proporcionada por Autodata.

Sobre esos valores de referencia se aplican las alícuotas correspondientes, de acuerdo con la categoría y las condiciones del vehículo.

El cuestionamiento surge cuando el precio de mercado de un automóvil disminuye, pero el importe anual de la patente permanece igual.

Ese escenario se encuentra en el centro de los reclamos que siguieron a la resolución del Congreso de Intendentes.

El diputado Sebastián Andújar, del Partido Nacional, fue uno de los legisladores que cuestionó públicamente el congelamiento, al sostener que mantener el mismo importe no representa una rebaja para quienes tienen vehículos usados cuyo valor comercial disminuyó.

Algorta reconoció que el mecanismo merece una revisión más profunda.

Autodata y los aforos: las preguntas que Algorta no pudo responder

Durante la entrevista con El Acontecer se planteó al intendente si Autodata había actualizado a la baja los valores de los automóviles usados y si, pese a esa eventual depreciación, el sistema terminaba manteniendo el importe de la patente mediante otros ajustes.

Algorta reconoció que no contaba con información suficiente para responder con precisión.

Señaló que debería haber existido una actualización de los valores de mercado, aunque admitió que desconocía si efectivamente se realizó en todos los casos.

La discusión abre una interrogante sobre el funcionamiento del sistema: si se dispone de valores actualizados, ¿cómo se reflejan esos datos en el monto final que paga cada propietario?

El intendente consideró que la controversia está poniendo bajo la lupa mecanismos que durante años no fueron suficientemente discutidos.

También señaló que Autodata trabaja desde hace aproximadamente 2013 en el sistema y que, según su conocimiento, el servicio se mantiene sin una nueva licitación desde la contratación inicial.

«Hay cosas que estaban por fuera incluso de las definiciones de los propios intendentes», sostuvo.

El País informó recientemente que Autodata fue contratada en 2012 para proporcionar los valores comerciales de los vehículos utilizados por el SUCIVE.

Las declaraciones de Algorta no constituyen una denuncia de irregularidades contra la empresa, sino un planteo sobre la necesidad de revisar los procedimientos y conocer con mayor claridad cómo se determina el tributo.

Los vehículos eléctricos cambiaron la discusión nacional

El crecimiento de los vehículos eléctricos en Uruguay constituye otro factor que, según Algorta, obliga a revisar las previsiones de recaudación y los mecanismos de cálculo.

El intendente sostuvo que la incorporación de estos automóviles ha influido en los precios de los vehículos usados a combustión, particularmente en segmentos donde los nuevos modelos eléctricos ofrecen alternativas competitivas.

Mencionó que Montevideo y Canelones concentran una parte importante de esa expansión, seguidos por Maldonado, aunque entiende que la tendencia continuará extendiéndose al interior del país.

A su juicio, el atractivo de los eléctricos se mantendrá por el ahorro que pueden representar en el uso cotidiano.

Puso como ejemplo a quienes recorren muchos kilómetros, como trabajadores de reparto y otros usuarios que utilizan intensivamente sus vehículos.

Dependiendo de las condiciones de carga y del kilometraje recorrido, señaló que el ahorro mensual puede alcanzar varios miles de pesos.

Sin embargo, advirtió que la transición también modifica la composición del parque automotor y los ingresos que las intendencias proyectan obtener por patente.

Qué se resolvió para los eléctricos en 2027

La resolución del Congreso de Intendentes introdujo cambios para los vehículos eléctricos.

Se mantuvo la alícuota del 3 % para vehículos eléctricos de menor valor, tomando como referencia un precio de mercado sin IVA inferior a 19.000 dólares.

Para los eléctricos de mayor valor se establecieron franjas de 4 % y 5 %, dentro de un régimen de transición hacia 2028.

El objetivo declarado por el Congreso de Intendentes es adecuar progresivamente los beneficios tributarios otorgados a la movilidad eléctrica, que en los últimos años estuvo acompañada por distintos incentivos públicos.

Algorta consideró que Uruguay debe encontrar un equilibrio entre promover tecnologías menos dependientes de los combustibles y preservar los recursos destinados a las administraciones departamentales.

También mencionó los desafíos pendientes en infraestructura de carga, tanto domiciliaria como pública.

Durazno sumó más de 1.500 vehículos, pero teme recaudar menos

Otro de los puntos abordados por Algorta fue el resultado de la campaña de reempadronamiento impulsada por la Intendencia de Durazno.

El gobierno departamental modificó la reglamentación que exigía presentar el título de propiedad para realizar el trámite, condición que, según el intendente, no se aplicaba de la misma manera en otros departamentos.

La medida buscó recuperar vehículos que circulaban en Durazno, pero tributaban en otras jurisdicciones.

Según informó Algorta, la campaña permitió incorporar más de 1.500 vehículos al padrón departamental.

En abril, El Acontecer informó sobre la campaña de reempadronamiento gratuito de la Intendencia de Durazno.

Ese aumento representó nuevas matrículas y una fuente adicional de ingresos. Sin embargo, el intendente advirtió que la depreciación de los vehículos a combustión podría afectar las previsiones futuras de recaudación.

«Ahora nosotros tenemos más matrículas, pero vamos a empezar a recaudar menos», resumió.

El planteo refleja una dificultad de los gobiernos departamentales: proyectar ingresos estables en un mercado automotor que atraviesa cambios importantes en precios, tecnologías y preferencias de compra.

Algorta cuestionó el «oportunismo» de algunos legisladores

El intendente también respondió a los dirigentes políticos que reclamaron una rebaja inmediata de la patente.

Consideró que algunos planteos contienen una cuota de oportunismo y cuestionó que se exija a los gobiernos departamentales reducir el tributo sin considerar las obligaciones presupuestales.

Recordó, además, que existen otras discusiones pendientes relacionadas con los costos que enfrentan los conductores.

Entre ellas mencionó la iniciativa para reducir las multas de tránsito, que dijo haber defendido y que, según señaló, todavía no logró avanzar en el Parlamento.

«Para revisar habría que revisar todo», afirmó.

Algorta sostuvo que los legisladores podrían mantener un intercambio directo con los intendentes para conocer las dificultades financieras que implicaría una reducción importante de la recaudación.

A su entender, el debate debe abarcar tanto el costo que afrontan los contribuyentes como las responsabilidades que tienen las intendencias en materia de servicios, infraestructura y funcionamiento cotidiano.

La patente forma parte de una bolsa común de ingresos

Algorta explicó que la recaudación por patente de rodados no tiene una asignación exclusiva para un tipo determinado de obra o servicio.

Los fondos se integran a una bolsa general de recursos departamentales, junto con otros tributos y las transferencias nacionales.

Sobre esas previsiones se elabora el presupuesto quinquenal y se determinan las posibilidades de inversión y funcionamiento de cada administración.

Por esa razón, considera que una rebaja de magnitud debe evaluarse en el marco de una discusión más amplia sobre el financiamiento de los gobiernos departamentales.

Aunque defendió el congelamiento previsto para 2027, el intendente insistió en que los mecanismos de cálculo y la evolución de los aforos necesitan una revisión.

La discusión, señaló, deberá encontrar una salida que contemple simultáneamente el bolsillo de los propietarios de vehículos y las obligaciones financieras de las intendencias.

Patente 2027: qué cambia y qué se mantiene Autos y camionetas a combustión: mantendrán en 2027 los importes de patente correspondientes a 2026, sin actualización por IPC. Vehículos eléctricos: se mantienen beneficios para los modelos de menor valor y se establecen franjas diferenciadas para los más caros, dentro de una transición hacia 2028. Reempadronamiento: el Congreso de Intendentes anunció campañas gratuitas de un mes durante 2027 y 2028. Aforos: la información comercial proviene de Autodata y forma parte del sistema de cálculo utilizado por el SUCIVE. Consulta individual: los propietarios pueden verificar la información de su vehículo en SUCIVE.