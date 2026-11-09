El intendente de Durazno, Felipe Algorta, espera que el Presupuesto Participativo quede reglamentado antes de finalizar 2026 y comience a funcionar en 2027. El Ejecutivo departamental analiza el proyecto presentado por el Frente Amplio y lo compara con una propuesta que ya tenía en elaboración, con la intención de alcanzar un acuerdo sobre las reglas del programa.

El jefe comunal confirmó estas definiciones a su regreso de una misión oficial en Israel, minutos antes del cambio de mando realizado al mediodía del sábado. Durante el intercambio con la prensa también abordó los cambios en el tránsito, la construcción de pasos subterráneos bajo ruta 5 y la propuesta de clausurar el pasaje peatonal de Rubino.

Algorta apuesta a un acuerdo con el Frente Amplio

El intendente valoró la iniciativa presentada por la oposición y consideró positivo que ambas propuestas puedan servir como base para definir el funcionamiento del Presupuesto Participativo.

“Nos encanta poder generar un ida y vuelta”, expresó Algorta, quien señaló que la Intendencia ya tenía pensado un mecanismo propio, pero destacó la posibilidad de incorporar los aportes del Frente Amplio.

El objetivo, dijo, es que del intercambio surja “el mejor proyecto para el futuro”.

Algorta estimó que la reglamentación podría quedar aprobada antes de terminar el año, de manera que el programa pueda comenzar en 2027 con sus condiciones definidas y una convocatoria pública.

“Sería bueno que ya quede reglamentado y arrancar el año que viene con eso publicitado”, manifestó.

Cuatro millones de pesos anuales para proyectos vecinales

El Presupuesto Participativo permitirá establecer un mecanismo para que vecinos, organizaciones e instituciones presenten iniciativas y puedan acceder a recursos económicos para concretarlas.

La herramienta cuenta con una partida anual de cuatro millones de pesos, incorporada en el artículo 128 del Decreto 2707/2026 de la Junta Departamental.

Como informó anteriormente El Acontecer, el Frente Amplio presentó una propuesta de reglamentación para poner en funcionamiento estos recursos.

Algorta explicó que la Intendencia ya respalda distintas iniciativas comunitarias, aunque considera necesario establecer un marco específico que permita ordenar esa política y darle continuidad.

La reglamentación deberá definir los requisitos de participación, los mecanismos de presentación de proyectos y los procedimientos para seleccionar y financiar las propuestas.

También se busca que las iniciativas tengan difusión pública y sean conocidas por la comunidad.

El intercambio entre el Ejecutivo y la oposición abre la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre una herramienta destinada a acercar las decisiones presupuestales a las necesidades de los barrios y las organizaciones locales.

Defendió su viaje oficial a Israel y destacó experiencias deportivas

Durante la misma instancia, Algorta se refirió a la misión oficial que realizó en Israel y explicó que su participación respondió a una invitación vinculada con la política deportiva de Durazno.

El intendente integró una delegación junto a periodistas deportivos, empresarios del sector turístico y el exbasquetbolista Esteban Batista.

Durante la visita recorrieron empresas dedicadas al desarrollo de tecnología aplicada al deporte e instalaciones deportivas de alto nivel, entre ellas un centro de preparación de atletas para los próximos Juegos Olímpicos.

Algorta consideró que la experiencia permitió reafirmar el camino que impulsa su administración, particularmente en el desarrollo del complejo deportivo departamental y la concentración de distintas disciplinas en un mismo espacio.

“Es como ver reforzado nuestro propio complejo deportivo”, señaló.

El jefe comunal aclaró que los gastos del viaje fueron cubiertos por la organización que realizó la invitación y defendió su participación en calidad de intendente, al tratarse de una misión oficial relacionada con el trabajo deportivo del departamento.

El obsequio de Durazno para el papa León XIV

En otro momento del intercambio, Algorta se refirió a los presentes que Durazno entregó al papa León XIV durante su visita a Florida.

Entre ellos se encuentra una cerámica elaborada por artesanos de Blanquillo que representa un pesebre.

El intendente destacó el valor simbólico de que una pieza artesanal del interior del departamento llegara al pontífice como expresión de la identidad y el trabajo de la comunidad duraznense.

También se hizo llegar un documento sobre la relación histórica del departamento con la Iglesia Católica y otro obsequio aportado por un grupo de fieles.

Cambios en el tránsito desde el 1.º de enero

Otro de los asuntos abordados por Algorta fue la movilidad urbana y las modificaciones que comenzarán a regir el 1.º de enero de 2027.

Entre ellas figura el flechamiento de la calle 25 de Agosto, aprobado por la Junta Departamental.

El intendente destacó el trabajo de la Dirección de Tránsito, agradeció especialmente a su titular, Juan Andrés Bruno, y valoró el respaldo de la mayoría de los ediles para aprobar la medida.

Señaló que el crecimiento del parque automotor obliga a buscar nuevas soluciones, aunque advirtió que los cambios de circulación y la instalación de semáforos no alcanzarán si no existe un mayor compromiso de los conductores.

“Con 500 semáforos tampoco se resuelve si las motos andan como loquitos o si los autos no respetan nada”, afirmó.

En ese sentido, mencionó la necesidad de mejorar el comportamiento de los motociclistas, respetar las normas de tránsito y ordenar las zonas de carga y descarga.

Analizan circuitos seguros para bicicletas y monopatines

Algorta también planteó la necesidad de incorporar alternativas de movilidad urbana.

A partir de experiencias observadas en Holanda e Israel, destacó el crecimiento del uso de bicicletas y monopatines eléctricos y consideró conveniente avanzar en la creación de circuitos seguros para estos vehículos.

Adelantó que el asunto será analizado en una reunión prevista para este lunes con el director de Tránsito.

La posibilidad de instalar nuevos semáforos en puntos conflictivos continúa bajo estudio. El intendente afirmó que la administración está dispuesta a evaluar distintas medidas que contribuyan a mejorar la circulación.

Pasos subterráneos bajo ruta 5: esperan una reunión con el MTOP

Sobre la propuesta de construir pasos subterráneos para conectar los sectores este y oeste de Durazno, Algorta confirmó que está pendiente una reunión con autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

La instancia incluiría a la ministra, al director nacional de Vialidad, al director de Obras de la Intendencia y a asesores técnicos.

El objetivo será analizar alternativas que permitan mejorar la conexión entre ambos lados de la ciudad.

Algorta recordó que la administración ya compartió con la bancada del Frente Amplio y algunos vecinos una propuesta presentada durante el gobierno anterior por una empresa privada.

Se trata de la iniciativa de Berkes para construir dos pasos bajo nivel, en Joaquín Arrospide y 18 de Julio, que volvió a plantear recientemente el edil Carlos Carrica.

El intendente consideró que puede tratarse de una solución interesante, aunque advirtió que necesita estudios técnicos y una evaluación económica.

Por las características y la dimensión de la obra, entiende que sería necesario contar con financiamiento del Ministerio de Transporte.

“Puede ser una buena idea, pero ahí tenemos que pensar también en un apoyo del Ministerio”, afirmó.

Algorta aclaró que todavía no hay una fecha confirmada para la reunión, aunque estimó que podría realizarse durante esta semana o la próxima.

El cierre del pasaje peatonal de Rubino sigue sin autorización

Finalmente, el intendente se refirió al planteo del gobierno departamental para clausurar el pasaje peatonal ubicado a la altura de Rubino.

Explicó que la Intendencia presentó en reiteradas oportunidades sus argumentos ante el MTOP, acompañados por una nota de vecinos y un planteo de la Policía.

La propuesta consiste en cerrar los accesos laterales del pasaje, sin rellenarlo ni eliminar definitivamente la posibilidad de reutilizarlo.

De esa manera, si en el futuro cambian las condiciones y se considera conveniente habilitarlo para el tránsito vehicular, la infraestructura podría recuperarse.

Sin embargo, el Ministerio todavía no autorizó la intervención.

Algorta recordó que la jurisdicción sobre ese espacio corresponde al MTOP y que, por el momento, la Intendencia no puede avanzar con la medida.