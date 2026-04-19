Algorta: «Llegó el momento de poner blanco sobre negro» en el ordenamiento de Durazno

El intendente de Durazno, Felipe Algorta, compartió con integrantes de la bancada de ediles del Frente Amplio los avances constatados en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. El encuentro fue catalogado como «muy ameno» por el propio jefe comunal, quien destacó el interés de la izquierda local por un tema que considera estratégico para el futuro de Durazno.

En diálogo con El Acontecer, Algorta se mostró reconfortado por la recepción del planteo: «Han tenido palabras de elogio hacia el técnico incorporado para realizar la tarea, Diego Capandeguy», señaló, al hacer referencia al profesional encargado de llevar adelante el proceso.

Fraccionamientos irregulares: «No vamos a permitir que se le tire el fardo a la IDD»

En el encuentro de más de una hora se abordaron distintos aspectos del plan, entre ellos los procedimientos que se llevarán adelante ante quienes promovieron fraccionamientos irregulares en el departamento. Para Algorta, se trata de una situación que exige definiciones claras después de años sin resolución.

«Llegó el momento de poner blanco sobre negro», sintetizó el intendente, al explicar que el objetivo es resolver lo que se pueda con la participación de quienes conscientemente hicieron mal las cosas.

Su postura fue firme respecto al rol del Estado departamental: «No puede ser que en Durazno a alguien se le ocurra hacer dinero partiendo de la base de hacer mal las cosas y tirándole el fardo a la IDD. Es algo que nosotros no vamos a permitir». En el mediano plazo, agregó, la meta pasa por resolver de manera integral la temática de los fraccionamientos irregulares.

¿Hacia dónde debe crecer Durazno? El predio Gauthier y el barrio Moroni

Ante la consulta sobre hacia dónde debería crecer la ciudad de Durazno, Algorta fue claro: la expansión debe darse dentro de las áreas ya catalogadas como urbanas. «Contamos con áreas catalogadas de urbanas de las cuales no se debería salir», puntualizó.

En ese marco, el jefe comunal adelantó que está en negociaciones por el predio de Gauthier —un terreno que en su momento generó amplio debate público—. «Esa podría ser una opción», afirmó, mencionando además una segunda alternativa con gran potencial: «otra se da por el lado del barrio Moroni, donde existen áreas realmente importantes».

Ambos puntos aparecen como ejes de la estrategia comunal para canalizar el crecimiento poblacional sin extender más allá de lo razonable los límites urbanos y sin forzar al Estado departamental a extender servicios en zonas no planificadas.

Padrones abandonados en el casco urbano: expropiación y mercado

Otro de los puntos abordados con la bancada del Frente Amplio fue el de los padrones abandonados en pleno casco urbano, una cuestión sobre la que Algorta reconoció haber recibido consultas específicas.

«Estamos totalmente de acuerdo en el hecho de meterle mano para que no tengamos lugares en estado de abandono que, además, generan problemas a los vecinos con ratas, olores, gente que se introduce en ellos», expresó.

El intendente admitió que el tema no tiene un atractivo electoral evidente, pero sostuvo que lo planteó con claridad en campaña. «Dije que veníamos mal, hecho que me llevó a una dura discusión con el ex intendente. Sé que no es fácil, pero si no ponemos a los mejores a trabajar el tema se complica. Es como una bola de nieve que crece generando un desorden total. La gente comienza a reclamar servicios que la IDD no puede brindar», relató.

Respecto al abordaje concreto, explicó que los padrones abandonados se dividen en dos grupos: con deudas de contribución y sin deudas. «En los primeros procuramos intervenir expropiándolas para directamente largarlas al mercado», anunció, convencido de que no faltarán interesados en esos bienes inmuebles.

Cartera de tierras y cooperativas de vivienda

Algorta también adelantó que la comuna avanzará en la conformación de una cartera de tierras propia. «Tenemos tierras, pero la aspiración pasa por tener un control importante en mucho espacio, porque hay no menos de una decena de cooperativas con vecinos que quieren ver cristalizado el sueño del techo propio», explicó.

La disposición de tierras gestionadas por la Intendencia permitiría canalizar esas demandas habitacionales y, al mismo tiempo, ordenar el crecimiento de la ciudad en áreas previamente definidas para ese fin.

Diálogo con MEVIR, Vivienda y Economía

En paralelo, el intendente informó que en días recientes mantuvo contactos con autoridades de MEVIR con el objetivo de que la institución estatal intervenga en la construcción de soluciones habitacionales en distintas zonas del departamento, más allá del área tradicional de acción de MEVIR.

«Estamos trabajando con la Dirección Nacional de Vivienda y el propio Ministerio en procura de soluciones para gente con mayor vulnerabilidad», señaló.

También se abrió una línea de diálogo con el Ministerio de Economía en relación al régimen de vivienda promovida. El objetivo es que el costo de la vivienda pueda reducirse en el entorno del 20% y que los operadores privados generen nuevas oportunidades para quienes, sin llegar a calificar para una cooperativa, podrían acceder a un plan financiado.

Impacto económico del ordenamiento: «Que las barracas trabajen mucho»

Para Algorta, resolver el ordenamiento territorial y las tierras disponibles tiene un efecto económico directo sobre la plaza local. «Si nosotros resolvemos el tema de la tierra, hacia dónde va Durazno y el ordenamiento territorial, hasta nos va a beneficiar desde el punto de vista económico, dado que la construcción es de las actividades que mayor impacto genera en la plaza local», sostuvo.

El intendente visualiza un encadenamiento productivo concreto: «Nosotros queremos que las barracas trabajen mucho, que las estaciones de servicio, los restaurantes y los almacenes también lo hagan». Para que esa dinámica se active, considera, es imprescindible resolver previamente los temas de fondo. «El ordenamiento es uno de ellos», concluyó.