Terminal y shopping: Algorta irá a la Junta por las dudas financieras

El intendente de Durazno, Felipe Algorta, confirmó que concurrirá a sala en la Junta Departamental para responder inquietudes vinculadas a la obra de la nueva terminal de ómnibus y shopping de la capital del Yí, en medio de cuestionamientos políticos y pedidos de informes sobre el avance y la situación financiera del emprendimiento.

Por estas horas resta definir si la convocatoria se concretará este jueves 21 o pasará para el jueves 28, dependiendo de los tiempos administrativos y las formalidades correspondientes.

La discusión tomó fuerza en las últimas sesiones del legislativo departamental, donde ediles de la oposición y también integrantes del oficialismo plantearon dudas sobre el desarrollo de una obra considerada estratégica para Durazno.

Sospechas sobre el respaldo financiero

El tema volvió a instalarse con fuerza luego de que el edil nacionalista Gabriel Díaz Landoni afirmara días atrás que existían “síntomas” de falta de dinero para continuar con el proyecto.

“Hay síntomas de que el dinero escasea”, sostuvo en sala.

Las declaraciones generaron repercusión inmediata y llevaron al intendente Felipe Algorta a responder públicamente. El jefe comunal calificó esos dichos como “absolutamente falsos” y aseguró que la empresa vinculada al proyecto es “una de las más grandes del país”.

Según expresó entonces a EL ACONTECER, la demora responde al nivel de demanda técnica que implica cerrar el proyecto ejecutivo civil y no a problemas económicos.

Además, dejó en claro su disposición a comparecer ante los ediles.

“Estoy disponible las 24 horas de los siete días de la semana y sin ningún problema para concurrir”, afirmó.

“El secretismo no viene bien”

En la Junta, el edil colorado Gabriel Montes de Oca sostuvo que existe preocupación en parte de la ciudadanía, especialmente entre personas desempleadas que esperaban movimiento laboral a partir de la obra.

“Se habla de falta de respaldo financiero de parte de la empresa y el secretismo no viene bien”, señaló.

El curul también remarcó que la situación fue heredada por la actual administración, ya que la adjudicación del proyecto se concretó durante el gobierno departamental anterior, en abril de 2025.

Montes de Oca planteó además la necesidad de que tanto el intendente como representantes del consorcio concurran a la Junta para evacuar dudas y brindar información pública sobre el emprendimiento.

Los pedidos de informes de la oposición

La polémica derivó en una batería de pedidos de informes impulsados tanto por ediles frenteamplistas como colorados.

Los frenteamplistas Claudio González y Javier Niche solicitaron copia íntegra del contrato firmado con Tibefox S.A. / Stiler / Durazno Shopping Terminal S.A.S., además de información vinculada al cumplimiento de cláusulas de empleo local.

También pidieron conocer:

el monto total de la inversión,

las fuentes de financiamiento,

posibles aportes públicos,

el avance físico de la obra,

cantidad de trabajadores contratados,

y eventuales modificaciones al proyecto original.

Entre las consultas presentadas aparece además una preocupación concreta sobre los controles técnicos y las autorizaciones otorgadas para posibles cambios en el diseño licitado inicialmente.

Reclaman “información oficial y documentada”

Por su parte, Gabriel Montes de Oca realizó otro pedido de informes invocando el artículo 284 de la Constitución y el reglamento interno de la Junta Departamental.

En la exposición de motivos sostuvo que la magnitud económica, urbanística y social del proyecto hace necesario brindar “transparencia y certezas a la ciudadanía”.

El edil solicitó:

copia completa del pliego licitatorio,

contrato firmado,

garantías presentadas por la empresa,

controles de solvencia financiera,

informes técnicos y jurídicos,

porcentaje de avance físico y financiero,

posibles incumplimientos,

multas,

ampliaciones de plazo,

y cláusulas previstas ante escenarios de insolvencia o abandono de obra.

También pidió conocer si la Intendencia considera que actualmente existen garantías suficientes para asegurar la culminación efectiva del proyecto sin afectar económicamente al Gobierno Departamental.

Mientras tanto, la expectativa política se concentra ahora en la comparecencia del intendente, en una instancia que promete transformarse en uno de los debates más relevantes de las últimas semanas en la Junta Departamental de Durazno.