Algorta defiende la contratación de FREE y ratifica su proyecto para el Molino Caorsi: “Para eso me votaron”

Tras 15 meses al frente de la Intendencia de Durazno, Felipe Algorta reconoce que la etapa inicial de relativa tregua política comienza a quedar atrás. Los cuestionamientos a la contratación de la Fundación FREE y las diferencias sobre el futuro del ex Molino Caorsi son dos de los asuntos que marcan este nuevo escenario. El intendente defiende ambas decisiones, reivindica el respaldo electoral recibido y anuncia que las primeras intervenciones en el histórico inmueble comenzarán en los próximos días.

El jefe comunal asegura que las críticas no le molestan, aunque reclama que el debate se desarrolle sobre hechos concretos. Al mismo tiempo, expresa una marcada conformidad con lo realizado por su equipo y sostiene que la administración ha podido concretar inversiones utilizando recursos genuinos de la Intendencia.

El final de la luna de miel política

Quince meses después de asumir el gobierno departamental, Algorta entiende que aquella primera etapa de acuerdos, expectativas y relativa tranquilidad política comienza a dar paso a un período en el que las decisiones de su administración son discutidas con mayor intensidad.

El intendente no dramatiza ese cambio de escenario. Por el contrario, considera que forma parte del funcionamiento de la actividad política.

Reconoce que han surgido cuestionamientos desde el Partido Colorado y el Frente Amplio, pero asegura que está dispuesto a responderlos siempre que las críticas se sostengan sobre hechos concretos.

“No sé, tal vez que sí, porque en realidad llevamos más de un año”, responde al ser consultado sobre el final de la luna de miel.

“Si hay dudas o cuestionamientos y que se hagan públicos, no me molesta. Lo que sí me molesta es que no se vaya con la verdad”, afirma.

La postura del jefe comunal es defender lo actuado y explicar las decisiones que generan controversia, particularmente aquellas vinculadas a las contrataciones de personal y a proyectos de inversión que tendrán incidencia durante varios años.

FREE: “Una herramienta y no una vía de ingreso político” Uno de los principales focos de discusión de las últimas semanas surgió en torno a la contratación de la Fundación FREE. El mecanismo elegido por la Intendencia para disponer de recursos humanos en determinadas áreas fue cuestionado por representantes de la oposición, que plantearon interrogantes sobre la modalidad de contratación y los criterios para incorporar trabajadores. Algorta sostiene que el procedimiento fue público y abierto y rechaza que detrás de la decisión exista una finalidad política. “Fue un llamado abierto y público donde se presentaron tres fundaciones”, explica. Según el intendente, la administración buscaba una herramienta que permitiera responder con mayor rapidez a necesidades de personal, especialmente en actividades que requieren contrataciones temporales o específicas. Talleristas, limpieza y obras “Queríamos tener esta herramienta, sobre todo pensando en formas de contrataciones que a veces necesariamente tienen que ser más ágiles, como por ejemplo para contratar a la gran cantidad de talleristas que tenemos a lo largo y ancho del departamento”, señala. La modalidad, sin embargo, no estará limitada a las áreas culturales o deportivas. También podría utilizarse para contrataciones relacionadas con limpieza, obras y otros servicios puntuales. El intendente recuerda que mecanismos similares son utilizados por organismos públicos y empresas estatales y sostiene que la tercerización de determinados servicios no constituye una innovación de su administración. Su principal preocupación es despejar las sospechas de que la fundación pueda transformarse en una vía paralela para incorporar personas vinculadas al oficialismo. “Lejos está de tener esta herramienta para contratar amigos o familiares como alguno dejó entrever”, asegura. “Eso en realidad a veces quienes lo dicen son quienes lo hacen, ¿no? Y no es nuestro caso”, agrega. Una modalidad complementaria Algorta afirma que la Intendencia continuará realizando llamados públicos y utilizando los mecanismos tradicionales de incorporación de funcionarios. La Fundación FREE, explica, será una herramienta complementaria, cuya principal ventaja estaría en la agilidad, la flexibilidad y la relación entre costos y resultados. “No está cerrada a ninguna área”, precisa. Al mismo tiempo, establece una condición respecto de las remuneraciones: “Lo que no queremos ni vamos a generar es que a una misma tarea un trabajador gane una cosa y el otro otra, según cómo se contrató”. El contrato tendrá una duración de un año. Cumplido ese plazo, la administración evaluará los resultados y decidirá si corresponde darle continuidad.

El Molino Caorsi: una decisión que Algorta no piensa cambiar

El otro gran escenario de controversia política es el ex Molino Caorsi.

La adquisición del histórico inmueble por parte de la Intendencia y el proyecto para convertirlo en un gran espacio público constituyen una de las principales apuestas de la administración.

Desde sectores del Frente Amplio se ha cuestionado, entre otros aspectos, que el gobierno departamental tenga definido de antemano el destino del edificio y no abra suficientemente la discusión a otras propuestas.

Algorta responde reivindicando el respaldo electoral recibido y sostiene que su proyecto para el molino no surgió después de concretarse la adquisición, sino que formó parte de su propuesta política.

“Para eso me votó más gente”

“Para eso me votó más gente que la que votó a todo el Frente Amplio, para que yo pueda decidir sobre los destinos del departamento”, sostiene.

El intendente afirma que el proyecto lleva aproximadamente un año de trabajo y cuestiona que algunas alternativas aparezcan recién ahora.

“Fui el único candidato que habló y dijo claramente qué quería hacer con el molino”, recuerda.

Según explica, mientras se desarrollaban las negociaciones para adquirir el inmueble, su equipo avanzaba en la definición de las intervenciones.

“Hace un año que estábamos trabajando en un proyecto y recién ahora aparecen propuestas que para la tribuna quedan bien, pero para la práctica demorarían muchísimo el proyecto en sí”, cuestiona.

La plaza techada y otras posibilidades

“Nosotros prometimos una plaza techada y vamos por ella”, enfatiza.

La propuesta, sin embargo, va más allá de la instalación de una cubierta. El intendente habla de preservar el valor histórico del edificio, recuperar espacios para actividades deportivas y culturales y aprovechar las posibilidades que ofrece la estructura del antiguo molino.

Entre las ideas que maneja la administración aparece la posibilidad de incorporar un mirador y, a más largo plazo, ascensores que permitan acceder a sectores superiores.

“Sería un sueño poder llegar con dos ascensores para que el pueblo de Durazno y los visitantes puedan tener allí un nuevo atractivo”, expresa.

También menciona la posibilidad de instalar un museo de arte.

Sobre la eventual incorporación de un espacio gastronómico, señala que actualmente no constituye una prioridad, aunque tampoco descarta esa alternativa para el futuro.

Un proyecto que podría atravesar varias administraciones

Algorta entiende que la recuperación del Molino Caorsi debe pensarse más allá de los tiempos electorales.

Por la dimensión del inmueble y la cantidad de intervenciones posibles, considera difícil que una sola administración pueda completar todas las etapas.

“Imaginamos que el molino va a ser intervenido por los próximos años, independientemente de nuestra administración, porque hay mucho por hacer ahí, pero no le da la nafta a una sola administración para hacer tanta cosa”, reconoce.

En ese proceso tampoco descarta que otras instituciones puedan desarrollar actividades dentro del complejo.

Menciona particularmente a la Universidad de la República y a UTEC, que podrían incorporar propuestas y complementar los espacios proyectados por la Intendencia.

Una primera etapa de unos seis millones de dólares

Más allá de las posibilidades futuras, el intendente asegura que las primeras tareas comenzarán en breve.

El cercado, la iluminación, la limpieza y el acondicionamiento del predio serán las intervenciones iniciales.

Algorta estima que los trabajos comenzarán en aproximadamente una semana o diez días, una vez finalizada otra obra que actualmente se encuentra en ejecución.

El desafío financiero es considerable. Según el jefe comunal, la primera etapa podría demandar una inversión cercana a los seis millones de dólares.

La intención original era utilizar recursos provenientes del superávit departamental, aunque el monto inicialmente previsto no alcanzaría para cubrir la totalidad de los trabajos.

Pese a ello, Algorta asegura que los recursos estarán disponibles y que la obra no quedará detenida por falta de financiamiento.

Su objetivo es que la primera etapa pueda quedar inaugurada durante el actual período de gobierno.

El intendente también destaca el respaldo que recibió la adquisición del inmueble en la Junta Departamental, donde existió unanimidad entre los distintos partidos.

“Lo más satisfactorio ha sido contar con la unanimidad de la Junta Departamental de Durazno, es decir, de todos los partidos y de todos los actores políticos para recuperar ese lugar”, señala.

Ese respaldo inicial contrasta con las diferencias que comienzan a manifestarse ahora sobre el destino concreto del edificio y las características de su recuperación.

La defensa de los primeros 15 meses de gestión

El intendente realiza un balance favorable del período transcurrido desde su llegada al gobierno departamental.

Expresa satisfacción con el trabajo de su equipo, destaca inversiones realizadas con recursos genuinos de la Intendencia y sostiene que las decisiones adoptadas responden a compromisos asumidos con la ciudadanía.

La contratación de la Fundación FREE y el proyecto del Molino Caorsi representan dos situaciones diferentes, pero que Algorta vincula con una misma visión de gestión: disponer de herramientas para actuar con mayor agilidad y concretar proyectos que considera importantes para el departamento.

En el primer caso, defiende la modalidad de contratación por su flexibilidad y costo-beneficio, al tiempo que rechaza cualquier utilización política del mecanismo.

En el segundo, sostiene que existe un proyecto respaldado por su propuesta electoral y que incorporar cambios de fondo a esta altura podría retrasar una intervención que considera prioritaria.

El escenario político, entretanto, comienza a mostrar otras características. Las discusiones ya no se concentran solamente en las expectativas sobre el nuevo gobierno, sino en decisiones sobre contrataciones, prioridades presupuestales, mecanismos de gestión y el destino de bienes patrimoniales.

Algorta no interpreta ese cambio como una señal de debilidad de su administración. Por el contrario, reafirma la confianza en el rumbo elegido y en la capacidad de su equipo para concretar las obras anunciadas.

La luna de miel política puede estar llegando a su fin, pero el intendente insiste en que los cuestionamientos no representan un problema en sí mismos.

“Si hay dudas o cuestionamientos y que se hagan públicos, no me molesta”, reitera.

La condición que plantea es que la discusión se desarrolle, según sus palabras, “con la verdad”.