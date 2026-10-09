Algorta busca que los responsables de fraccionamientos ilegales paguen parte de su regularización

La Intendencia de Durazno trabaja en alternativas para regularizar asentamientos y fraccionamientos irregulares, con un criterio que el intendente Felipe Algorta considera fundamental: encontrar soluciones para las familias afectadas sin trasladar exclusivamente a las arcas públicas los costos de quienes realizaron negocios inmobiliarios al margen de las normas.

El jefe comunal confirmó que la administración ya analiza en profundidad tres de los cuatro principales casos identificados en el departamento y que un equipo técnico estudia las posibilidades de intervención. Al mismo tiempo, advirtió que quienes promovieron fraccionamientos ilegales deberán involucrarse en las soluciones.

La problemática ha ganado espacio en la agenda política departamental, con planteos desde la oposición y también desde el propio Partido Nacional, en particular del edil Luis Gelós.

La regularización y el desafío de evitar nuevos asentamientos

El crecimiento de asentamientos y fraccionamientos irregulares plantea dificultades que van más allá de la situación actual de las familias que habitan esos lugares.

En algunos casos, los problemas se originaron a partir de la comercialización de terrenos en zonas rurales donde no correspondía desarrollar urbanizaciones, generando situaciones complejas tanto desde el punto de vista jurídico como en materia de ordenamiento territorial.

A las necesidades habitacionales se suman dificultades relacionadas con el acceso a servicios, la infraestructura y las condiciones necesarias para consolidar áreas urbanas.

La discusión incluye también cómo impedir que estas situaciones se repitan y cómo establecer responsabilidades cuando la venta de terrenos se realiza sin cumplir las exigencias legales y urbanísticas.

En ese contexto, el edil nacionalista Luis Gelós planteó recientemente en la Junta Departamental la necesidad de ordenar las situaciones existentes y adoptar medidas para evitar nuevos fraccionamientos irregulares.

Su planteo puso el foco en familias que, por necesidad habitacional o desconocimiento de las condiciones legales, pueden terminar adquiriendo terrenos que no reúnen los requisitos necesarios para urbanizarse.

También advirtió sobre quienes aprovechan esas necesidades para realizar operaciones inmobiliarias al margen de las normas.

Algorta destacó el planteo de Gelós

El intendente no interpreta la intervención del edil oficialista como un cuestionamiento a su administración.

Por el contrario, valoró su disposición a colaborar y recordó que mantiene intercambios frecuentes con él sobre asuntos vinculados a su área de interés.

“Luis Gelós es muy colaborativo y hay áreas que son más específicas, de su interés, con las cuales estamos todo el tiempo intercambiando”, expresó.

Algorta señaló además que, en determinadas circunstancias, incluso alienta a los representantes oficialistas a trasladar sus inquietudes a la Junta Departamental, más allá de que exista diálogo directo con el Ejecutivo.

A su entender, el deliberativo constituye una “caja de resonancia” que permite hacer públicos los planteos, dejar constancia de las preocupaciones y contribuir al debate sobre los asuntos departamentales.

De esa manera, el intendente situó la propuesta de Gelós dentro de un proceso de búsqueda de soluciones y no como una diferencia interna del oficialismo.

“Hilando fino en tres de los cuatro grandes problemas” Algorta aseguró que la administración departamental ya se encuentra trabajando en profundidad sobre tres de los cuatro principales problemas de fraccionamientos irregulares identificados en Durazno. Para abordar esas situaciones, la Intendencia conformó un equipo técnico integrado por profesionales especializados, encargado de estudiar cada caso y evaluar las alternativas de regularización. El intendente expresó confianza en alcanzar soluciones en el corto plazo para buena parte de los casos, aunque reconoció que uno de ellos, identificado como “Rossi arriba”, presenta mayores dificultades. Quién debe asumir los costos La eventual regularización no supone únicamente resolver la situación jurídica de los terrenos. En varios de estos fraccionamientos, ubicados originalmente en zonas rurales, también sería necesario contemplar apertura de calles, iluminación, espacios públicos y otros servicios que habitualmente forman parte de las obligaciones de quienes desarrollan emprendimientos urbanísticos. Allí aparece uno de los principales criterios que plantea Algorta: evitar que la comunidad deba asumir íntegramente los costos derivados de operaciones realizadas al margen de la normativa. “Hay personas que se han dedicado a hacer esto de forma ilegal y le quieren trasladar a toda la sociedad esos gastos, mientras que ellos se embolsan el dinero de los fraccionamientos ilegales”, sostuvo. Por ese motivo, la Intendencia pretende que quienes participaron de esas operaciones inmobiliarias también asuman responsabilidades en las soluciones que puedan instrumentarse. El planteo distingue entre las familias que necesitan una respuesta habitacional y quienes promovieron o concretaron negocios sobre terrenos que no reunían las condiciones exigidas para ser urbanizados. Un problema que la administración ya tenía identificado El jefe comunal reconoció que los asentamientos y fraccionamientos irregulares representan uno de los primeros grandes desafíos de su gestión, aunque aclaró que no se trata de una situación inesperada. Según recordó, durante la campaña electoral ya había advertido sobre la dimensión del problema y había mantenido intercambios particularmente firmes con autoridades de la administración anterior. La prioridad actual, señaló, pasa por avanzar en soluciones concretas para las situaciones existentes, sin perder de vista la necesidad de evitar nuevas irregularidades y determinar las responsabilidades correspondientes.