Algorta busca que los responsables de fraccionamientos ilegales paguen parte de su regularización

La Intendencia de Durazno trabaja en alternativas para regularizar asentamientos y fraccionamientos irregulares, con un criterio que el intendente Felipe Algorta considera fundamental: encontrar soluciones para las familias afectadas sin trasladar exclusivamente a las arcas públicas los costos de quienes realizaron negocios inmobiliarios al margen de las normas.
El jefe comunal confirmó que la administración ya analiza en profundidad tres de los cuatro principales casos identificados en el departamento y que un equipo técnico estudia las posibilidades de intervención. Al mismo tiempo, advirtió que quienes promovieron fraccionamientos ilegales deberán involucrarse en las soluciones.
La problemática ha ganado espacio en la agenda política departamental, con planteos desde la oposición y también desde el propio Partido Nacional, en particular del edil Luis Gelós.
La regularización y el desafío de evitar nuevos asentamientos
El crecimiento de asentamientos y fraccionamientos irregulares plantea dificultades que van más allá de la situación actual de las familias que habitan esos lugares.
En algunos casos, los problemas se originaron a partir de la comercialización de terrenos en zonas rurales donde no correspondía desarrollar urbanizaciones, generando situaciones complejas tanto desde el punto de vista jurídico como en materia de ordenamiento territorial.
A las necesidades habitacionales se suman dificultades relacionadas con el acceso a servicios, la infraestructura y las condiciones necesarias para consolidar áreas urbanas.
La discusión incluye también cómo impedir que estas situaciones se repitan y cómo establecer responsabilidades cuando la venta de terrenos se realiza sin cumplir las exigencias legales y urbanísticas.
En ese contexto, el edil nacionalista Luis Gelós planteó recientemente en la Junta Departamental la necesidad de ordenar las situaciones existentes y adoptar medidas para evitar nuevos fraccionamientos irregulares.
Su planteo puso el foco en familias que, por necesidad habitacional o desconocimiento de las condiciones legales, pueden terminar adquiriendo terrenos que no reúnen los requisitos necesarios para urbanizarse.
También advirtió sobre quienes aprovechan esas necesidades para realizar operaciones inmobiliarias al margen de las normas.
Algorta destacó el planteo de Gelós
El intendente no interpreta la intervención del edil oficialista como un cuestionamiento a su administración.
Por el contrario, valoró su disposición a colaborar y recordó que mantiene intercambios frecuentes con él sobre asuntos vinculados a su área de interés.
“Luis Gelós es muy colaborativo y hay áreas que son más específicas, de su interés, con las cuales estamos todo el tiempo intercambiando”, expresó.
Algorta señaló además que, en determinadas circunstancias, incluso alienta a los representantes oficialistas a trasladar sus inquietudes a la Junta Departamental, más allá de que exista diálogo directo con el Ejecutivo.
A su entender, el deliberativo constituye una “caja de resonancia” que permite hacer públicos los planteos, dejar constancia de las preocupaciones y contribuir al debate sobre los asuntos departamentales.
De esa manera, el intendente situó la propuesta de Gelós dentro de un proceso de búsqueda de soluciones y no como una diferencia interna del oficialismo.