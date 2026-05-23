Algorta confirmó el flechado del este: quizás no en julio, pero «es un hecho»

El intendente Felipe Algorta confirmó que el flechado de calles del este de ruta 5 se realizará, aunque puede no concretarse en el mes de julio como estaba inicialmente previsto.

«Tal vez no lleguemos a la fecha inicialmente prevista, pero estamos convencidos de que su puesta en práctica, lo antes posible, será lo mejor», expresó en rueda de prensa desarrollada en ocasión de la recorrida que realizara por el departamento la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.

Una decisión tomada

Preguntado acerca de si la postergación atiende solo a un tema de tiempo o si la medida es objeto de nuevos estudios, Algorta fue claro: la decisión está tomada.

«Obviamente estamos viendo los detalles porque no somos necios. Y si bien hay un equipo técnico fenomenal trabajando, estamos abiertos a las distintas propuestas. Todos somos contestes del considerable aumento de la cantidad de vehículos que circulan, y eso que Durazno es una de las ciudades con calles más anchas. Seguramente ello permitió que el tránsito no sea tan caótico como puede suceder en otros lugares», reflexionó.

«Si no estuviéramos convencidos no lo haríamos, no nos vamos a meter en un problema. Sabemos que los flechados llevan un tiempo de maduración, pero más allá de alguna crítica, la responsabilidad nuestra es hacer las cosas cuando entendemos que van a ayudar con el descenso del número de siniestros y la forma en la cual se conecta la ciudad».

No es por ruta 5, es por la conectividad

El intendente fue enfático en aclarar el objetivo del cambio: «El flechado no es por el pasaje de ruta 5 sino buscando mejoras en la conectividad de la ciudad de Durazno». Es claro, admitió, que ello redundará en menos demoras para quienes transitan por la arteria nacional.

Las arterias alcanzadas

El nuevo flechado incluirá las cuatro calles con ingreso y egreso a ruta 5: Artigas, Morquio, Galarza y Gallinal.

Hasta ahora, el flechado de estas arterias llegaba hasta 25 de Agosto, manteniéndose los últimos 100 metros hacia ruta 5 en doble sentido. Eso cambiará: el flechado se extenderá hasta calle Maciel, eliminando ese tramo de convivencia bidireccional.

Con los cambios previstos:

Salidas al centro desde ruta 5: por Artigas y Gallinal .

por . Ingresos a ruta 5 desde el centro: por Leandro Gómez, Morquio y Galarza.

Se sumarán cambios en dos arterias que hoy operan en doble sentido:

25 de Agosto pasará a tener un único sentido, de norte a sur .

pasará a tener un único sentido, de . Luis Batlle Berres , una de las laterales de ruta 5, también será flechada —en principio—.

, una de las laterales de ruta 5, también será flechada —en principio—. Martín Etchegoyen todavía se está evaluando: de momento, se mantendrá el doble sentido.