🌤 5° 💊 San Pedro 📩 Enviar noticia
Close Menu
Archivo
mayo 2026
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
sábado 23 de mayo de 2026

Algorta confirmó el flechado del este: quizás no en julio, pero «es un hecho»

El intendente detalló las arterias: Artigas, Morquio, Galarza y Gallinal llegarán hasta calle Maciel. También cambiará el sentido de 25 de Agosto.
Por Lectura: 3 minutos
Algorta confirmó el flechado del este: quizás no en julio, pero "es un hecho"
Intendente Felipe Algorta

El intendente Felipe Algorta confirmó que el flechado de calles del este de ruta 5 se realizará, aunque puede no concretarse en el mes de julio como estaba inicialmente previsto.

«Tal vez no lleguemos a la fecha inicialmente prevista, pero estamos convencidos de que su puesta en práctica, lo antes posible, será lo mejor», expresó en rueda de prensa desarrollada en ocasión de la recorrida que realizara por el departamento la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.

Una decisión tomada

Preguntado acerca de si la postergación atiende solo a un tema de tiempo o si la medida es objeto de nuevos estudios, Algorta fue claro: la decisión está tomada.

«Obviamente estamos viendo los detalles porque no somos necios. Y si bien hay un equipo técnico fenomenal trabajando, estamos abiertos a las distintas propuestas. Todos somos contestes del considerable aumento de la cantidad de vehículos que circulan, y eso que Durazno es una de las ciudades con calles más anchas. Seguramente ello permitió que el tránsito no sea tan caótico como puede suceder en otros lugares», reflexionó.

📌 También te puede interesar

Etcheverry visitó Durazno: ruta 19, bypass de ruta 14 y obras en el acceso SurEl jueves 28 la Junta recibirá a Algorta y al consorcio para hablar de la terminal

«Si no estuviéramos convencidos no lo haríamos, no nos vamos a meter en un problema. Sabemos que los flechados llevan un tiempo de maduración, pero más allá de alguna crítica, la responsabilidad nuestra es hacer las cosas cuando entendemos que van a ayudar con el descenso del número de siniestros y la forma en la cual se conecta la ciudad».

No es por ruta 5, es por la conectividad

El intendente fue enfático en aclarar el objetivo del cambio: «El flechado no es por el pasaje de ruta 5 sino buscando mejoras en la conectividad de la ciudad de Durazno». Es claro, admitió, que ello redundará en menos demoras para quienes transitan por la arteria nacional.

Algorta confirmó el flechado del este: quizás no en julio, pero "es un hecho"

Las arterias alcanzadas

El nuevo flechado incluirá las cuatro calles con ingreso y egreso a ruta 5: Artigas, Morquio, Galarza y Gallinal.

Hasta ahora, el flechado de estas arterias llegaba hasta 25 de Agosto, manteniéndose los últimos 100 metros hacia ruta 5 en doble sentido. Eso cambiará: el flechado se extenderá hasta calle Maciel, eliminando ese tramo de convivencia bidireccional.

Con los cambios previstos:

  • Salidas al centro desde ruta 5: por Artigas y Gallinal.
  • Ingresos a ruta 5 desde el centro: por Leandro Gómez, Morquio y Galarza.

Se sumarán cambios en dos arterias que hoy operan en doble sentido:

  • 25 de Agosto pasará a tener un único sentido, de norte a sur.
  • Luis Batlle Berres, una de las laterales de ruta 5, también será flechada —en principio—.
  • Martín Etchegoyen todavía se está evaluando: de momento, se mantendrá el doble sentido.
EL CLIMA EN DURAZNO
Mayormente despejado 5°C Mayormente despejado
Ver pronóstico completo Ver más →
Suscribirse
Notify of

0 Comments
Respuestas
Ver todos los comentarios

📰 Seguí leyendo

PolíticaEtcheverry visitó Durazno: ruta 19, bypass de ruta 14 y obras en el acceso SurPolíticaEl jueves 28 la Junta recibirá a Algorta y al consorcio para hablar de la terminalPolíticaOrsi celebró los 215 años de la Batalla de Las Piedras con un discurso de tres pilaresPolíticaAlgorta va a sala por la terminal: define entre el jueves 21 y el 28
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
Meningitis: cuándo consultar al médico y qué síntomas no hay que ignorar
Meningitis: cuándo consultar al médico y qué síntomas no hay que ignorar
#2
«Va a vivir en un lugar donde nunca le sacará el agua»: la historia de Leandro y su nueva casa
«Va a vivir en un lugar donde nunca le sacará el agua»: la historia de Leandro y su…
#3
Rancho Cero llegó al Moroni: Cireneos construye una vivienda para un niño en tratamiento oncológico
Rancho Cero llegó al Moroni: Cireneos construye una vivienda para un niño en tratamiento oncológico
#4
El estado de la ruta 6 obliga a transportistas y ambulancias de Sarandí del Yí a hacer 30 km más
El estado de la ruta 6 obliga a transportistas y ambulancias de Sarandí del Yí a hacer 30…
#5
El abogado Rafael Silva asumió la defensa de las familias del cuádruple siniestro de ruta 56
El abogado Rafael Silva asumió la defensa de las familias del cuádruple siniestro de ruta 56

Periodista especializado en política y economía de El Acontecer, diario de Durazno, Uruguay. Cubre la actividad institucional, política departamental y nacional, y el acontecer económico que impacta en la región. Con más de 35 años de experiencia, es una de las voces de referencia en el análisis político local del departamento de Durazno.

Suscribirse
Notify of

0 Comments
Respuestas
Ver todos los comentarios
0
Nos gustaría su opinión, por favor comentex