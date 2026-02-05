Algorta cuestionó el valor de las multas en rutas nacionales y pidió una revisión del sistema

El intendente de Durazno, Felipe Algorta, expresó su discrepancia con los valores actuales de las multas de tránsito, en particular las aplicadas en rutas nacionales, y sostuvo que se trata de un sistema que debe ser revisado. “Las multas sí, pero a precios razonables”, afirmó, al tiempo que cuestionó lo que consideró un enfoque excesivamente recaudatorio.

Algorta señaló que el incremento de los montos, junto con la proliferación de radares y controles, amerita una discusión de fondo. “No digo que esté mal controlar, pero hay casos en que por una infracción que no es tan grave se terminan pagando cifras superiores a las que recibe alguien que comete una falta en la vía pública y la sanción es irse para su casa y presentarse una vez por semana en la comisaría”, comparó.

De manera concreta, el jefe comunal cuestionó multas aplicadas en rutas nacionales. “Tener que pagar $ 15.000 por exceder en 15 kilómetros la velocidad permitida me parece un abuso absoluto”, sostuvo, dejando en claro su desacuerdo con los valores vigentes.

Multas “pagables” y tránsito más fluido

Al ampliar su posición, Algorta recordó que la existencia de multas impagas impide realizar la transferencia de un vehículo, lo que agrava la situación para muchos conductores. “Es momento de hablar de temas que indignan”, dijo, y planteó que circular excesivamente lento por rutas nacionales también debería considerarse una falta.

“Es increíble: vamos a tener doble vía a Montevideo, pero con radares, rotondas y otros elementos no vamos a reducir ni un minuto el tiempo de viaje que teníamos por la vieja ruta 5. Con autos cada vez más seguros y rutas mejores, el objetivo no puede ser enlentecer el tránsito”, reflexionó.

No obstante, fue enfático en marcar límites claros. “Quienes circulan a velocidades inaceptables, con alcohol u otras sustancias, deben ser multados”, aclaró. “El problema es cuando las multas dejan de ser razonables y pasan a ser impagables”, agregó.

La postura del intendente

“Multas sí, pero a precios razonables y pagables. Hay lógicas que no comparto”.

Un sistema “revisable”

Para Algorta, el régimen actual de sanciones no puede considerarse intocable. “El sistema es revisable y hay que trabajarlo. No pueden existir zonas de 60 o 45 kilómetros por hora en rutas nacionales sin una explicación clara, más aún cuando hoy contamos con doble vía y pasos elevados”, cuestionó.

El intendente también manifestó preocupación porque, lejos de disminuir, los siniestros de tránsito han aumentado, en un contexto de crecimiento constante del parque automotor. En ese marco, alertó sobre denuncias vinculadas a la obtención irregular de licencias de conducir y subrayó la necesidad de invertir parte de lo recaudado en prevención y educación vial.

“Si queremos reducir la siniestralidad, tenemos que generar conciencia. Conducir implica una enorme responsabilidad. No puede ser normal ver gente manejando por el medio de la calle, sin señalizar, sin casco, o ‘domingueando’ en plena ruta nacional, provocando situaciones fatales por circular demasiado lento”, expresó.

El tema en agenda nacional

Algorta sostuvo que decidió abordar el asunto ahora porque “era el momento” y porque algunos actores preferían que la discusión se enfriara. En ese sentido, adelantó que en los próximos días la Intendencia elevará por escrito una serie de propuestas para que sean analizadas en el Congreso de Intendentes.

Finalmente, el jefe comunal se refirió a los aforos vehiculares y expresó preocupación por valores que, en algunos casos, superan el precio real de mercado. “Hay una metodología que no se contrasta: una consultora fija valores que luego se dan por buenos. También es una situación a revisar”, afirmó.

En ese punto, fue autocrítico al reconocer que actualmente no integra la comisión del SUCIVE, aunque adelantó que probablemente lo haga el próximo año. “Desde allí procuraremos impulsar las mejoras que la gente está esperando”, concluyó.

