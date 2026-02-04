Montes del Plata
jueves 5 de febrero de 2026

Algorta acompañó a la Selección de Durazno en un entrenamiento en el Landoni

Por Lectura: 2 minutos
Algorta acompañó a la Selección de Durazno en un entrenamiento en el Landoni

En la noche del martes, el intendente de Durazno Felipe Algorta se hizo presente en la práctica de la Selección de Durazno, que tuvo lugar en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, acompañando al plantel en una instancia de trabajo deportivo.

La visita se dio en continuidad con recorridas similares realizadas días atrás en Sarandí del Yí, donde el jefe comunal había saludado a los planteles que integran la Liga de Fútbol Mayor. En esta oportunidad, el encuentro fue con los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección de la Liga Ciudad de Durazno, que se prepara para sus compromisos oficiales.

Durante la práctica, Algorta compartió un momento con el grupo, intercambió palabras de aliento y se interiorizó sobre el trabajo que viene desarrollando el equipo, en una señal de respaldo institucional al fútbol departamental.

En la instancia también estuvieron presentes el presidente de la liga, Fabricio Gutiérrez, los dirigentes Eduardo Mosegui y Mauricio Mendy, así como representantes del área de Deportes y Recreación del Gobierno de Durazno.

Por el área deportiva participaron el profesor Federico Moroni y el entrenador Pablo Lazo, quienes acompañaron la actividad y el intercambio con las autoridades.

La presencia del intendente en el entrenamiento se inscribe en una línea de acompañamiento a las selecciones departamentales y a las instituciones deportivas locales, destacando el valor del deporte como espacio de formación, identidad y representación para Durazno.

