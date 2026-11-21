Una contratación directa de Agesic por US$ 73.200 para tareas vinculadas con la aplicación Lector DNI Uy reavivó cuestionamientos sobre los vínculos institucionales previos de su directora, Cristina Zubillaga, con un grupo empresarial del sector tecnológico. La adjudicación a Fizedol SA fue informada este viernes 20 de noviembre por el semanario Brecha, que identificó a la firma como integrante de Domus Global. La jerarca negó mantener conexiones con la empresa contratada.

La investigación, firmada por el periodista Luciano Costabel, vuelve sobre antecedentes que ya habían generado una controversia en marzo, cuando el entonces director de Agesic, Daniel Mordecki, cuestionó relaciones institucionales de Zubillaga con el conglomerado tecnológico.

La contratación se relaciona con una aplicación presentada oficialmente a comienzos de noviembre, destinada a permitir que los ciudadanos utilicen su documento de identidad electrónico para acceder a servicios digitales del Estado desde el celular.

Por el momento, la información disponible no permite concluir que se haya cometido una irregularidad en la adjudicación ni que Zubillaga haya intervenido personalmente en la selección de la empresa.

Una contratación directa por US$ 73.200

Según informó Brecha, Agesic contrató directamente a Fizedol SA por 73.200 dólares para prestar servicios de soporte y desarrollo evolutivo de Lector DNI Uy.

La firma, de acuerdo con la investigación, forma parte del conglomerado Domus Global, un grupo empresarial que ya había sido mencionado en cuestionamientos anteriores sobre las relaciones institucionales de la actual directora de Agesic.

El medio señaló que la contratación ocurrió menos de un mes después de la presentación pública de la herramienta.

El monto, la modalidad de selección y los antecedentes de las relaciones institucionales de la jerarca constituyen los principales elementos de interés periodístico.

Sin embargo, corresponde distinguir entre la existencia de una contratación y la eventual configuración de un conflicto de intereses.

Para determinar si existieron incompatibilidades o apartamientos de los procedimientos establecidos sería necesario analizar el expediente completo, los fundamentos de la modalidad de compra y la intervención de las autoridades y funcionarios participantes.

Qué es Lector DNI Uy y para qué sirve

Lector DNI Uy es una aplicación que permite utilizar el documento nacional de identidad electrónico para identificarse en servicios digitales del Estado mediante un teléfono celular compatible.

La herramienta fue presentada por Agesic el 4 de noviembre, después de un acuerdo firmado el 26 de agosto entre la agencia y la Dirección Nacional de Identificación Civil.

Mediante tecnología de comunicación de corto alcance, conocida como NFC, la aplicación puede leer la información necesaria del chip de la cédula de identidad para completar procedimientos de autenticación digital.

Su utilización permite acceder a servicios que requieren niveles avanzados de identificación en la plataforma ID Uruguay, sin necesidad de conectar un lector de tarjetas inteligentes a una computadora.

La aplicación se integra al sistema de identificación digital del país y facilita el acceso a trámites y servicios públicos.

Agesic informó que su desarrollo se realizó en el marco de la cooperación con la Dirección Nacional de Identificación Civil.

La contratación señalada por Brecha corresponde, según el semanario, a servicios de soporte y desarrollo evolutivo de la herramienta. La información disponible no permite establecer qué partes del desarrollo inicial fueron realizadas por personal del organismo y cuáles pudieron requerir servicios externos.

Los cuestionamientos anteriores sobre Domus Global

La controversia tiene antecedentes anteriores a la contratación conocida ahora.

El 27 de marzo, Brecha informó que el entonces director de Agesic, Daniel Mordecki, había presentado una denuncia ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.

Según esa investigación, Mordecki cuestionó la relación institucional de Cristina Zubillaga con Domus Global mientras esta desempeñaba funciones de asesoramiento en Presidencia de la República.

En particular, señaló que Zubillaga integraba la fundación GovTech.uy, que mantenía un convenio con el conglomerado empresarial.

También sostuvo que la jerarca había promovido actividades y propuestas vinculadas con Domus Global ante responsables de Agesic.

Entre los antecedentes mencionados figuraban un evento sobre inteligencia artificial y propuestas de pruebas piloto con organismos públicos.

La denuncia planteó interrogantes sobre la relación entre actividades de asesoramiento al Estado y vínculos institucionales con empresas proveedoras de tecnología.

El cuestionamiento fue formulado en términos políticos y éticos. No constituye, por sí mismo, una resolución administrativa o judicial que determine la existencia de una irregularidad.

La respuesta de Cristina Zubillaga

Consultada por Brecha para la investigación publicada el 20 de noviembre, Cristina Zubillaga negó mantener conexiones con Fizedol SA, la empresa contratada por Agesic.

La respuesta de la directora es un elemento central para distinguir los vínculos institucionales previos atribuidos a la jerarca de una eventual relación actual con la firma adjudicataria.

Hasta el momento, no se dispone en las fuentes consultadas de una resolución que establezca que Zubillaga haya intervenido personalmente en la contratación o que haya favorecido a la empresa.

Tampoco se ha acreditado que las relaciones institucionales mencionadas en la denuncia anterior impliquen, por sí solas, una incompatibilidad legal con su cargo.

El asunto plantea, no obstante, preguntas sobre los controles y las declaraciones de intereses aplicables a autoridades que anteriormente desarrollaron actividades con organizaciones o empresas del sector privado.

La contratación y las preguntas pendientes

Para esclarecer las condiciones de la adjudicación resulta importante conocer el expediente administrativo y los fundamentos utilizados por Agesic para seleccionar la modalidad de contratación directa.

También corresponde determinar qué servicios concretos deberá prestar Fizedol SA, durante qué período y bajo qué condiciones económicas y técnicas.

Otros aspectos relevantes son la eventual participación de más proveedores, los mecanismos de evaluación utilizados y los controles previstos durante la ejecución del contrato.

En relación con los vínculos institucionales mencionados en las investigaciones periodísticas, sería necesario establecer si existieron declaraciones de intereses, consultas sobre incompatibilidades o medidas para evitar la intervención de funcionarios con relaciones previas con proveedores.

Estas preguntas no presuponen la existencia de una falta administrativa, sino que forman parte de la evaluación de transparencia que corresponde a contrataciones públicas de esta naturaleza.

Un debate sobre transparencia en tecnología pública

La contratación de servicios tecnológicos por parte del Estado involucra tareas especializadas y puede requerir conocimientos o capacidades externas.

La existencia de proveedores privados en proyectos públicos no constituye, por sí misma, una irregularidad.

En este caso, la discusión surge por la coincidencia entre una nueva contratación y los antecedentes de vínculos institucionales mencionados en investigaciones periodísticas anteriores.

La relevancia del asunto también está relacionada con el destino de la aplicación: Lector DNI Uy forma parte de la infraestructura de identificación digital utilizada para acceder a servicios públicos que manejan información personal.

El desarrollo, mantenimiento y evolución de ese tipo de herramientas requiere condiciones claras de seguridad, trazabilidad y control institucional.

Por ahora, la investigación de Brecha aporta información sobre la contratación y recupera antecedentes de los cuestionamientos a la directora de Agesic. La verificación del procedimiento administrativo y de las responsabilidades concretas permanece como un aspecto pendiente para una evaluación definitiva.

Fuentes: investigaciones del semanario Brecha del 20 de noviembre y 27 de marzo de 2026; comunicaciones oficiales de Agesic y la Dirección Nacional de Identificación Civil sobre Lector DNI Uy.