AFE inició proceso para arrendar bienes inmuebles de la ex Estación Yí en Santa Bernardina

Con fecha 7 de setiembre, la Administración de los Ferrocarriles del Estado (AFE) abrió la licitación abreviada No 9/26 para el arrendamiento de bienes inmuebles ubicados en la ex estación Yí, en la zona de Santa Bernardina. Como parte de este proceso se realizará una visita obligatoria al predio el próximo jueves 1 de octubre a las 15.30 horas, mientras que la apertura electrónica de ofertas está prevista para el 16 de octubre a las 16 horas, a través del portal de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE). Los pliegos de condiciones se pueden consultar en el portal de compras estatales, con un valor de $10 mil (IVA incluido).

El gerente de Adquisiciones de AFE, Juan Ignacio Senosiaín, detalló a El Acontecer los principales aspectos de esta compra estatal, contenidos en algo más de 30 páginas.

Un predio a 4 km de Durazno

El llamado tiene por objeto el arrendamiento de un predio con galpón, ubicado en el Padrón Rural No 4.363, correspondiente a la ex Estación Yí, en la localidad de Santa Bernardina, aproximadamente a 4 km al norte de la ciudad de Durazno. Como destaque primario se indica que el inmueble podrá ser destinado al desarrollo de actividades logísticas, industriales, comerciales o aquellas que resulten compatibles con las características del predio y la normativa aplicable.

Dos opciones de arrendamiento

A efectos de contemplar las distintas necesidades e intereses de los potenciales oferentes, se establecen dos opciones de arrendamiento, cuya elección quedará a criterio de cada proponente, de acuerdo con sus requerimientos y proyecto de explotación.

Ambas opciones comprenden un Galpón de Cargas de aproximadamente 79,40 metros de longitud y 6,00 metros de ancho, con una superficie estimada de 476,40 m². «El galpón presenta un estado de conservación regular a malo. Su cubierta superior, de estructura de madera y teja plana tipo francesa, requiere trabajos de reparación y/o sustitución, según corresponda, circunstancia que los interesados deberán considerar al momento de formular su propuesta. Los muros se presentan firmes sin fisuras ni aparentes patologías estructurales», se destaca desde AFE.

Opciones

A manera de opciones, se presentan detalles del predio con una superficie aproximada a 10.650 m², y como alternativa un predio que posee aproximadamente una superficie de 6.000 m², dejando en claro que el arrendamiento de los bienes inmuebles, objeto de la presente licitación, comprende las construcciones existentes.

Actualmente los bienes a arrendar se encuentran desocupados, por lo cual se entregarán los mismos conjuntamente con la firma del contrato.

«El canon mensual de arrendamiento será determinado libremente por los oferentes, no estableciéndose precio mínimo o base para ninguna de las opciones de arrendamiento previstas en el presente llamado. Cada oferente podrá presentar oferta por una o ambas opciones de arrendamiento, A y B, debiendo indicar expresamente la opción por la cual formula su propuesta. En caso de cotizar por ambas opciones, deberá presentar una oferta económica independiente para cada una de ellas», señala el documento al cual accedió El Acontecer.

También allí se presentan aspectos vinculados al futuro contrato, plazos, reajustes, formas de pago, cumplimientos e incumplimientos, garantías y demás.

Visita de cortesía

Para este próximo jueves 1 se planifica una visita al lugar. En caso de que un oferente no haya podido asistir a la visita mencionada anteriormente, podrá solicitar una nueva visita hasta 5 días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, enviando nota al mail afelicita@afe.com.uy.

Si la visita es aprobada, tendrá carácter general, publicándose en la web de AFE y de ARCE, y para que la misma se concrete el solicitante debe abonar una suma de $80.000 correspondiente a los gastos involucrados en horas trabajadas, traslados y viáticos del personal.