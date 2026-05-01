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viernes 1 de mayo de 2026

Empezó a aplicarse el acuerdo Mercosur-Unión Europea: qué cambia para Uruguay

Desde este 1º de mayo se abre el acceso a un mercado de 750 millones de personas. La cuota Hilton pasa de 20% a 0% de arancel y otros productos uruguayos también.
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Empezó a aplicarse el acuerdo Mercosur-Unión Europea: qué cambia para Uruguay
Orsi y Lubetkin mantuvieron una reunión virtual con líderes europeos

A partir de este viernes 1º de mayo, comenzó la aplicación provisional del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un instrumento que abre el acceso a un mercado de más de 750 millones de personas y a una economía que representa cerca del 20% del producto interno bruto mundial. Es la culminación de más de 25 años de negociaciones.

El presidente Yamandú Orsi mantuvo este viernes una reunión virtual con presidentes y cancilleres del Mercosur y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. «En un mundo donde el proteccionismo está abriendo cancha, precisamos volver a tener las puertas abiertas. Esa es la gran virtud que tiene el acuerdo», afirmó el mandatario.

Qué entra con arancel 0% desde el 1º de mayo

El 73% de la canasta exportadora del Mercosur ingresará al mercado europeo con arancel 0%, mientras que otros productos lo harán con una reducción progresiva en un máximo de 10 años.

Para Uruguay, los beneficios comerciales son tangibles desde hoy mismo. La cuota Hilton de carne Premium (5.600 toneladas) pasa de un arancel del 20% al 0% de forma automática.

Otros productos uruguayos que ingresan con arancel 0% desde el 1º de mayo:

  • Pesca
  • Menudencias bovinas y ovinas
  • Grasas y despojos comestibles de la especie bovina
  • Manzanas y cerezas frescas
  • Legumbres, frutos secos y pasas de uva
  • Derivados del cuero
  • Agua mineral, cervezas y bebidas
  • Harina de soja
  • Tops de lana peinada
  • Fertilizantes y fungicidas

Otros bienes ingresan con beneficios parciales vía cuotas o aranceles intracuota: arroz, miel, maíz y sorgo.

En sentido inverso, los sectores europeos con mayor proyección de exportación al Mercosur son automotores, maquinarias, frutas frescas, químicos y productos farmacéuticos.

Lubetkin: «Pasamos de buscar el acuerdo a concretarlo»

El canciller Mario Lubetkin destacó que se inicia una nueva fase para los cuatro países del Mercosur y los 27 del bloque europeo. «Para nosotros, el gran cambio que empieza hoy es pasar de la búsqueda de un acuerdo a la concreción», expresó.

El jerarca destacó un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que prevé impactos positivos para Uruguay: aumento del PBI, generación de empleo, reducción de la pobreza y crecimiento del consumo, el comercio y las inversiones.

«Tenemos la seguridad de que los cambios comerciales van a ser un propulsor hacia la creación de una futura gran comunidad birregional que tiene profundos lazos culturales históricos», dijo Lubetkin.

Uruguay asume la presidencia pro tempore en junio

El 30 de junio, Uruguay asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, desde donde promoverá la profundización e implementación del acuerdo. «Estamos seguros de que estaremos a la altura, para que sea un empujón fuerte hacia adelante, para el bien de los ciudadanos uruguayos y del Mercosur», concluyó el canciller.

Es la primera vez que un acuerdo de esta clase entra en vigor en el marco del bloque sudamericano, estableciendo un marco de estabilidad institucional y seguridad jurídica que impulsa procesos productivos y mejora el acceso al mercado europeo, junto a un compromiso explícito con el desarrollo sostenible.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy