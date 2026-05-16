Más de 650 vecinos se anotaron en talleres de los centros barriales de Durazno

Más de 650 vecinos se inscribieron este año para participar de los talleres impulsados por la Intendencia de Durazno en distintos centros de integración barrial de la ciudad y el interior del departamento.

La cifra fue confirmada a El Acontecer por el jerarca comunal José Pablo Piñeiro, quien destacó el crecimiento sostenido de estas propuestas y el papel que cumplen los centros barriales como espacios de referencia comunitaria.

Según expresó, el fortalecimiento de estas dependencias forma parte de una estrategia de descentralización impulsada por el gobierno departamental, respaldada además por partidas presupuestales previstas en el quinquenio.

Talleres con alta demanda

Piñeiro explicó que los talleres son actualmente una de las actividades con mayor participación vecinal dentro de los centros barriales.

Recordó que, en el inicio de la actual administración, estas propuestas estaban bajo la órbita de la Fundación A Ganar y posteriormente pasaron a depender directamente del gobierno departamental hasta culminar el año pasado.

“Se dio continuidad a los talleres más demandados y se incorporaron nuevos”, señaló.

Actualmente funcionan 19 talleres de distintas disciplinas, entre ellos:

Minichef.

Crochet y tejido.

Peluquería.

Barbería.

Manicura.

Repostería.

Cocina.

Pintura decorativa.

Costura.

Manualidades.

Canto.

Guitarra y cuerdas.

Entre todos ellos, el taller de minichef aparece como el más solicitado, con alrededor de 80 alumnos inscriptos.

Centros como punto de referencia barrial

El jerarca destacó además que los centros barriales no solo funcionan como espacios de formación, sino también como puntos de atención y cercanía con los vecinos.

A través de las mesas de entrada instaladas en las distintas dependencias, los ciudadanos pueden iniciar trámites sin necesidad de trasladarse hasta el edificio central de la Intendencia.

Entre otras gestiones, allí se pueden realizar denuncias por aguas servidas, terrenos en mal estado, solicitudes de poda, extracción de árboles y consultas vinculadas a diversos trámites municipales.

“Es mucha la gente que concurre a los centros a volcar inquietudes, iniciar trámites, realizar planteos y participar de actividades deportivas y recreativas”, sostuvo Piñeiro.

Limpieza y mantenimiento en los barrios

El trabajo cotidiano de los centros también abarca tareas operativas vinculadas al mantenimiento urbano.

Según informó el responsable comunal, en lo que va del año se realizaron 48 intervenciones relacionadas principalmente con residuos y limpieza de espacios públicos.

“Es un trabajo diario y arduo ya que el arrojar residuos en la vía pública es moneda corriente”, expresó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de avanzar en la concientización ciudadana y recordó que existen mecanismos habilitados para coordinar el retiro de residuos no convencionales a través de los propios centros barriales.

Actualmente trabajan 89 funcionarios distribuidos en las ocho dependencias barriales del departamento, desempeñando tareas de limpieza, barrido, mantenimiento de espacios verdes y recolección.

Reformas y renovación de maquinaria

Piñeiro también hizo referencia a las inversiones previstas dentro del presupuesto quinquenal aprobado recientemente por la Junta Departamental de Durazno.

En ese marco, adelantó que se proyecta el recambio de parte de la flota utilizada por los centros, incorporando maquinaria y vehículos utilitarios.

Entre las adquisiciones previstas figuran retroexcavadoras y triciclos utilitarios, además de herramientas menores e insumos para fortalecer las tareas diarias.

Asimismo, se anunciaron reformas integrales en tres centros barriales:

La Amarilla.

Buem.

Las Higueras.

En los restantes cinco centros se prevén trabajos de mantenimiento y mejoras menores.

Actualmente, la comuna dispone de un bobcat, un tractor con almeja y otro tractor destinado al mantenimiento de espacios verdes.

Según recordó Piñeiro, cada centro de integración barrial maneja un presupuesto aproximado de 13 millones de pesos.