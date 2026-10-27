Intento de femicidio en Santa Bernardina: formalizaron al agresor y estará 180 días en prisión preventiva

El hombre de 43 años detenido por el ataque con arma blanca contra su expareja en Santa Bernardina fue formalizado por la Justicia y deberá cumplir 180 días de prisión preventiva. La resolución se adoptó el lunes 26 de octubre, luego de que el detenido compareciera ante la Fiscalía y la sede judicial competente.

De acuerdo con la información difundida por la Jefatura de Policía de Durazno, la investigación fue formalizada por la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio, en grado de tentativa, en calidad de autor.

La medida cautelar de prisión preventiva tendrá una duración inicial de seis meses, mientras continúa el proceso judicial. Se trata de una formalización de la investigación y no de una sentencia condenatoria.

El ataque ocurrió el sábado por la noche

El episodio se registró el sábado 24 de octubre, próximo a las 23:50, en una vivienda de Santa Bernardina, dentro de la jurisdicción de Comisaría 2.ª.

El Centro de Comando Unificado Departamental recibió una comunicación sobre un incidente familiar en el que una mujer había sido atacada con un arma blanca por su expareja.

Personal policial concurrió inmediatamente al lugar y constató la situación. Ante la gravedad de las lesiones, solicitó una emergencia médica móvil, que asistió a la víctima y la trasladó al hospital de Durazno.

En forma simultánea, se desplegó un operativo en la zona que permitió detener al hombre señalado como responsable de la agresión.

Múltiples heridas y una lesión en el tórax

La víctima, de 37 años, sufrió numerosas heridas cortantes en diferentes partes del cuerpo.

El informe médico recogido por la Policía constató lesiones profundas en el cuero cabelludo y el rostro, con afectación del labio y una oreja, además de heridas en ambos brazos, el tórax y otras zonas del cuerpo.

Entre las lesiones más graves se identificó un hemoneumotórax izquierdo, una complicación que implica la presencia de sangre y aire en la cavidad que rodea al pulmón.

La mujer permanece internada, según la última información oficial difundida por la Jefatura de Policía.

La investigación continúa

Tras la detención y las actuaciones desarrolladas por la Policía y la Fiscalía, el hombre fue conducido ante la Justicia, que dispuso la formalización por tentativa de femicidio.

La prisión preventiva por 180 días busca asegurar el desarrollo del proceso mientras se investigan las circunstancias del ataque.

El caso, ocurrido durante la noche del sábado en Santa Bernardina, tuvo así una nueva resolución judicial, después de que el hombre fuera detenido poco después de la agresión.

La investigación continuará bajo la órbita de la Fiscalía y la Justicia competentes.