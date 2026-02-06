Montes del Plata
viernes 6 de febrero de 2026

Tapiado de finca tras reiterados episodios de inseguridad

Por Lectura: 2 minutos
Tapiado de finca tras reiterados episodios de inseguridad

En horas de la mañana se procedió al tapiado de los accesos a una finca ubicada en calle Pedro Mansilla, entre Nieves Rojas y Edinson Souza, como medida para atender una situación reiterada de inseguridad en la zona.

De acuerdo a la información recabada, el inmueble venía siendo utilizado desde hace tiempo por consumidores, personas en situación de calle y delincuentes, lo que generó preocupación sostenida entre los vecinos del barrio.

En los últimos días, incluso, dos masculinos provenientes de Montevideo habrían intentado reabrir una boca de venta de drogas en el lugar. Asimismo, en la jornada de ayer, fueron intervenidas en la finca tres personas del sexo masculino oriundas del departamento de San José.

Ante esta situación y tras pedidos concretos de los vecinos para encontrar una solución al problema, se dio aviso a la Intendencia de Durazno, que comprendió la gravedad del caso y dispuso de forma inmediata el tapiado del inmueble, con el objetivo de impedir nuevos ingresos y mejorar las condiciones de seguridad del entorno.

Desde las autoridades se solicita a la población que, en caso de constatar intentos de ingreso a la finca o situaciones sospechosas, se comunique de inmediato con el servicio de emergencias 911, como forma de colaborar con la prevención y el cuidado del barrio.

