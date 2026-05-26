Dos siniestros en ruta 5 esta mañana por niebla intensa: uno con escolares y liceales

La niebla intensa de la mañana de este martes 26 de mayo fue protagonista de dos siniestros sobre la ruta 5, en los departamentos de Florida y Tacuarembó, con lesionados leves en ambos casos.

Kilómetro 100: choque en cadena entre camiones y camioneta

A las 07:50 horas, en el kilómetro 100.500 de ruta 5, en Florida, un camión que circulaba de norte a sur fue impactado por alcance en su parte trasera por una camioneta que circulaba en el mismo sentido. A su vez, la camioneta fue colisionada por otro camión en similares circunstancias.

Se constató un lesionado leve: el acompañante que viajaba en la camioneta.

Al momento del siniestro, la ruta se encontraba parcialmente obstruida con niebla intensa en la zona.

Kilómetro 348: colisión entre ómnibus con liceales y micro escolar en Cortinas

Foto: Policía Caminera

A las 07:30 horas, en el kilómetro 348 de ruta 5, localidad de Cortinas, Tacuarembó, un ómnibus que transportaba liceales desde Tacuarembó hacia Curtina colisionó frontolateralmente con un micro de transporte escolar con 10 personas a bordo, que pretendía tomar la ruta desde el camino Del Arbolito en sentido este-oeste. El micro despistó hacia la franja natural oeste.

El lugar presenta una curva seguida de repecho rumbo al sur, con banquina asfaltada y húmeda, y una intersección con el camino vecinal «El Arbolito». Las condiciones del momento eran de penumbra matutina y nieblas intensas.

Los lesionados:

El conductor del micro , un hombre de 70 años , fue diagnosticado con «politraumatizado leve» . La espirometría dio resultado cero.

, un hombre de , fue diagnosticado con . La espirometría dio resultado cero. Un adolescente de 14 años , pasajero del micro, sufrió una herida de tres centímetros en el cuero cabelludo y permaneció en observación.

, pasajero del micro, sufrió una y permaneció en observación. Un tercer lesionado también pertenecía al micro.

Los tres lesionados fueron trasladados al hospital por ambulancia de ASSE.

En el ómnibus no se registraron lesionados. El conductor, un hombre de 52 años, también tuvo espirometría en cero. Los 20 pasajeros del ómnibus resultaron ilesos.

La ruta fue liberada a las 10:50 horas canalizando el tránsito por la senda este mientras la senda oeste permanecía obstruida.