Auto atropella a peatona en Oribe y Artigas: fractura de pie en Durazno

Cerca de las 8:30 horas de ayer, el CCUD recibió aviso de un siniestro de tránsito entre un automóvil y una peatona en la intersección de calles Manuel Oribe y Artigas.

Personal de la Comisaría 1ª concurrió al lugar. La peatona, una mujer de 58 años, fue asistida y trasladada a emergencias del Sanatorio Camedur. El parte médico indica politraumatismo por embestida de vehículo y fractura de cuello de pie izquierdo.

La conductora del automóvil, de 34 años, no presentó lesiones. La espirometría arrojó resultado negativo. En el lugar actuó Policía Científica. La Fiscalía fue notificada.