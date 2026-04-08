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viernes 10 de abril de 2026

Motociclista con fractura de puño tras choque con camioneta en Durazno

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Motociclista con fractura de puño tras choque con camioneta en Durazno

El siniestro ocurrió cerca de las 20:50 del martes 7 en calles Gutiérrez Ruiz y Santini. El conductor de 23 años fue trasladado al Hospital. Ambos dieron negativo en alcoholimetría.

Cerca de las 20:50 horas del martes, el CCUD tomó conocimiento de un siniestro de tránsito entre una moto y una camioneta en la intersección de calles Gutiérrez Ruiz y Santini, jurisdicción de la Comisaría 13ª.

Personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje y de la Comisaría 13ª concurrieron al lugar. El conductor de la moto, de 23 años, fue asistido y trasladado al Hospital Local, donde el médico actuante consignó fractura de puño de mano izquierda. El conductor de la camioneta, de 53 años, no presentó lesiones. Ambos dieron resultado negativo en la espirometría. En el lugar actuó Policía Científica. La Fiscalía fue notificada.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy