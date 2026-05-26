Falleció una mujer embarazada tras un despiste en ruta 8 en Treinta y Tres

Un automóvil despistó y volcó sobre la faja natural en el kilómetro 300 de la ruta 8, en el departamento de Treinta y Tres, en las últimas horas del domingo 25 de mayo. El siniestro ocurrió a las 22:40 horas y dejó una víctima fatal, otra persona grave y un niño también con pronóstico grave.

Lo ocurrido

El vehículo circulaba desde la ciudad de Parque del Plata hacia Melo cuando, por causas que se investigan, despistó y volcó sobre la faja natural. El despiste se produjo en una saliente de curva a la derecha.

Las víctimas

Una acompañante femenina, embarazada con ocho meses de gestación, falleció en el lugar.

El conductor, de 34 años, fue trasladado en condición de «politraumatizado grave».

Un menor de 7 años que viajaba en el vehículo también fue trasladado en condición de «politraumatizado grave». Según el parte oficial, el niño viajaba sin sistema de retención infantil.

La ruta permaneció liberada en todo momento.

Con información de Policía Caminera.