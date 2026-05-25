Siniestro de tránsito fatal en Ruta 6: un camión de ganado volcó y falleció su conductor

Próximo a las 9:00 horas del día de ayer, se tomó conocimiento en el Centro de Comando Unificado Departamental que sobre la ruta nacional N° 6, kilómetro 293, en jurisdicción de Comisaría 7ma (localidad de La Paloma), se había protagonizado un siniestro de tránsito fatal.

Un camión que transportaba ganado había volcado, encontrándose su conductor gravemente herido.

De forma inmediata concurrió al lugar personal policial, constatando el hecho. También se hizo presente emergencia médica móvil, donde el galeno actuante constató el fallecimiento del conductor del camión, un masculino de 40 años de edad.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica. De los hechos fue enterada la Fiscalía competente.