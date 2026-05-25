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lunes 25 de mayo de 2026

Siniestro de tránsito fatal en Ruta 6: un camión de ganado volcó y falleció su conductor

El siniestro ocurrió cerca de las 9 horas en el kilómetro 293 de ruta 6. El camión transportaba ganado. Trabajó Policía Científica en el lugar.
Por Lectura: 1 minuto
Falleció el conductor de un camión que volcó sobre ruta 6 en jurisdicción de La Paloma
Un camionero de 40 años murió tras despistar y volcar en Ruta 6 en Durazno

Próximo a las 9:00 horas del día de ayer, se tomó conocimiento en el Centro de Comando Unificado Departamental que sobre la ruta nacional N° 6, kilómetro 293, en jurisdicción de Comisaría 7ma (localidad de La Paloma), se había protagonizado un siniestro de tránsito fatal.

Un camión que transportaba ganado había volcado, encontrándose su conductor gravemente herido.

De forma inmediata concurrió al lugar personal policial, constatando el hecho. También se hizo presente emergencia médica móvil, donde el galeno actuante constató el fallecimiento del conductor del camión, un masculino de 40 años de edad.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica. De los hechos fue enterada la Fiscalía competente.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy

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