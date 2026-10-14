Robaron parte del césped sintético de una cancha municipal que todavía no fue inaugurada

Una parte del césped sintético recientemente instalado en la cancha alternativa que construye la Intendencia de Durazno junto a la ex planta pasteurizadora de leche fue robada antes de que el espacio deportivo pudiera ser inaugurado.

El episodio fue dado a conocer por el intendente Felipe Algorta, quien lamentó la sustracción del material y señaló que la administración departamental también ha sufrido otros hechos similares, entre ellos robos de cables y daños en instalaciones públicas.

La situación afecta una obra que todavía se encuentra en desarrollo y obliga a adoptar medidas para proteger los materiales y las inversiones realizadas.

Una obra afectada antes de su puesta en funcionamiento

El robo se produjo cuando parte del revestimiento sintético ya había sido colocado en la cancha alternativa.

Según lo informado, personas no identificadas sustrajeron una porción del material instalado, provocando una pérdida para la Intendencia.

El hecho implica la necesidad de evaluar la reposición del césped faltante y reforzar las medidas de vigilancia en el lugar.

La obra forma parte de las intervenciones destinadas a ampliar la infraestructura deportiva del departamento, por lo que el daño se registró antes de que el espacio estuviera disponible para su utilización.

Algorta también mencionó robos de cables

Al referirse a lo sucedido, el jefe comunal señaló que no se trata del único episodio que ha afectado bienes de la administración.

La Intendencia también ha sufrido robos de cables y otros daños en infraestructura pública, situaciones que generan gastos y dificultan el normal desarrollo de las tareas.

Desde el gobierno departamental se advierte que las pérdidas no se limitan al valor de los materiales sustraídos, ya que la reparación o reposición de los elementos dañados exige destinar recursos que podrían utilizarse en nuevas obras y servicios.

El episodio vuelve a poner de manifiesto la necesidad de proteger las inversiones realizadas con fondos públicos.

Por el momento, no se informó sobre personas identificadas como responsables del robo ni sobre el valor económico del césped sustraído.