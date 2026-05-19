Resumen policial en Durazno: tres adolescentes condenados, 15 meses de prisión y una detención

La justicia de Durazno dispuso en los últimos días tres condenas a adolescentes, una condena de 15 meses de prisión para un adulto con antecedentes, y se concretó la detención de un hombre por desacato, tras violar medidas cautelares de no acercamiento. El resumen, según informaron las autoridades policiales.

Adolescente de 16 años: seis meses de medida socioeducativa

Un adolescente de 16 años de edad fue conducido el viernes pasado ante la Fiscalía de 1er Turno y Juzgado Letrado de 4to Turno, donde al término de la audiencia se dispuso la condena como autor responsable de una infracción grave a la ley penal: un delito de hurto especialmente agravado por la pluriparticipación y por haberse realizado mediante despojo.

La condena fue a una medida socioeducativa no privativa de libertad por el plazo de seis meses.

Cómo se llegó al caso

En una investigación efectuada por personal de la Dirección de Investigaciones, se pudo establecer que el masculino ahora condenado estuvo implicado en un delito de hurto efectuado el 4 de mayo de 2026, donde le sustrajeron una campera a la víctima.

Dos adolescentes de 17 años: hurto y lesiones personales

El viernes pasado se llevó a cabo audiencia ante la Fiscalía de 2do Turno y Juzgado Letrado de 1er Turno, donde al término de la misma se dispusieron las siguientes condenas:

Un adolescente de 17 años como responsable de una infracción grave a la ley penal tipificada como delito de hurto .

como responsable de una infracción grave a la ley penal tipificada como . Otro adolescente de 17 años como responsable de una infracción grave a la ley penal tipificada como delito de lesiones personales.

Ambos recibieron como medida socioeducativa por el término de tres meses.

Cómo se llegó al caso

En horas de la madrugada del miércoles 11 de febrero de 2026 se tomó conocimiento en sede policial de que un masculino adolescente había sido agredido físicamente y le habían sustraído una riñonera, una campera y un gorro.

Personal policial realizó la investigación correspondiente al caso, pudiendo establecer que los dos adolescentes de 17 años habían sido los autores de los ilícitos, siendo enterada en su momento la Fiscalía competente.

Masculino de 34 años: 15 meses de prisión por tres delitos de hurto y violación de domicilio

Un masculino de 34 años de edad, poseedor de antecedentes judiciales, fue conducido el domingo pasado ante la Fiscalía de 2do Turno y Juzgado Letrado de 1er Turno, donde al término de la audiencia se dispuso la condena como autor penalmente responsable de:

Tres delitos de hurto en régimen de reiteración real entre sí, uno especialmente agravado y uno en grado de tentativa .

en régimen de reiteración real entre sí, y . Un delito de violación de domicilio, en concurso fuera de la reiteración.

La pena dispuesta fue de 15 meses de prisión.

Cómo se llegó al caso

En horas de la madrugada del domingo pasado se tomó conocimiento en el Centro de Comando Unificado Departamental de que en jurisdicción de Comisaría 9na, Sarandí del Yí, en un local comercial andaba una persona extraña.

De forma inmediata, al lugar concurrió personal de la Unidad y procedió a la detención del ahora condenado. El masculino estaba siendo investigado por otros delitos de hurto, de los cuales también fue imputado.

Detenido un hombre de 24 años por desacato

Un masculino de 24 años de edad se encuentra detenido en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género I, a disposición de la Fiscalía de 1er Turno. Está siendo investigado por un delito de desacato.

Cómo se llegó al caso

Próximo a la hora 08:30 de ayer se tomó conocimiento en el Centro de Comando Unificado Departamental de que en una finca del departamento se encontraba el ahora detenido, pese a que posee medidas cautelares de no acercamiento a esa finca.

Al lugar concurrió personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje, que procedió a la detención del masculino. Se trabaja en la investigación.