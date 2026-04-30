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jueves 30 de abril de 2026

Rescate en el río Yí: policía salvó a mujer en puente nuevo de ruta 5 (km 84)

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Rescate en el río Yí: policía salvó a mujer en puente nuevo de ruta 5 (km 84)

Un operativo policial permitió rescatar con vida a una mujer que se había arrojado a las aguas del río Yí, en la zona conocida como “puente nuevo” sobre ruta Nº 5, en la ciudad de Durazno.

El hecho fue reportado próximo a las 09:45 horas al Centro de Comando Unificado Departamental, lo que activó una rápida respuesta de efectivos en la zona.

Intervención inmediata y rescate en el agua

Personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje acudió al lugar y, al arribar, visualizó a una persona flotando en el agua, aparentemente inconsciente.

Ante la gravedad de la situación, los funcionarios actuantes ingresaron al río sin demora, nadaron hasta la víctima y lograron rescatarla con vida, en una intervención que resultó clave para evitar un desenlace fatal.

Asistencia médica y traslado

La mujer, mayor de edad, fue asistida en el lugar por personal médico de UMED. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial de la mutualista Camedur para su atención.

Actuación judicial

Del episodio fue informada la Justicia competente, que continuará con las actuaciones correspondientes.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy