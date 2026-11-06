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viernes 6 de noviembre de 2026

Policías asistieron un parto y una agente logró que la bebé respirara

Por Lectura: 2 minutos
Policías asistieron a una bebé que no respiraba tras nacer en una vivienda

Una agente policial logró que una bebé recién nacida comenzara a respirar luego de asistirla en una vivienda ubicada en jurisdicción de la Comisaría 13.ª. La intervención se produjo tras un llamado que alertó sobre una joven de 21 años que había dado a luz y cuya hija no presentaba signos de respiración.

Según informó la Jefatura de Policía, el Centro de Comando Unificado Departamental recibió el aviso próximo a las 11:30 horas, por lo que se dispuso el traslado inmediato de efectivos al lugar.

La intervención que permitió que la bebé respirara

Hasta la vivienda concurrieron los agentes María Pérez y Brian Denis, pertenecientes a la Comisaría 13.ª.

Al ingresar al domicilio, encontraron a la madre con la recién nacida en brazos, envuelta en toallas. Al comprobar que la pequeña no se movía, la agente Pérez la tomó en sus brazos y comenzó a asistirla.

La funcionaria colocó a la bebé boca abajo sobre su brazo izquierdo y le realizó masajes en la espalda con la mano derecha, logrando que comenzara a llorar y respirar normalmente.

Madre e hija fueron trasladadas al hospital

Debido a la cercanía del lugar, personal médico del hospital local acudió a la vivienda y procedió a estabilizar a la recién nacida, que posteriormente fue trasladada al centro asistencial.

También se hizo presente una ambulancia de UMED, cuyos integrantes brindaron la primera atención médica a la madre, quien luego fue trasladada al hospital.

La información policial no aporta detalles posteriores sobre la evolución de ambas pacientes.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy