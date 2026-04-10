Durazno reconoció a policías que arriesgaron su vida para salvar ciudadanos

La Jefatura Departamental de Policía de Durazno llevó a cabo este jueves una ceremonia de reconocimiento a efectivos que durante el primer trimestre de 2026 pusieron en riesgo su propia vida en acto de servicio para salvar a ciudadanos. Tres casos fueron distinguidos en el acto, al que concurrieron familiares de los policías y medios de prensa.

Rescate en un incendio

Los agentes Edys López y Lautaro Cor fueron reconocidos por su actuación en un incendio donde una mujer adulta mayor con movilidad reducida se encontraba caída junto a su cama en el interior de la finca en llamas. Al tomar conocimiento de que la persona estaba atrapada adentro, los efectivos ingresaron al inmueble incendiado, la rescataron y le brindaron asistencia primaria hasta que fue trasladada a un centro asistencial.

Intervención en situación de crisis

Los cabos Mario Ramos y Rafael Barragán fueron distinguidos por su actuación ante una mujer que se encontraba en grave crisis emocional. Al llegar al lugar y constatar la situación de riesgo, los efectivos ingresaron a la finca y lograron contener a la persona, evitando que concretara sus intenciones. La mujer recibió la asistencia correspondiente.

Rescate de dos kayakistas en el río Yí

El sargento Edwar Portela y los agentes Víctor Díaz y Bruno Robledo, de la Brigada de Seguridad Rural, fueron reconocidos por el rescate de dos hombres que navegaban en kayak por el río Yí cuando el fuerte caudal por las lluvias volcó su embarcación. Los kayakistas llevaban más de una hora aferrados al kayak dado vuelta sin poder llegar a tierra firme, con riesgo de hipotermia y pérdida de fuerzas. Los efectivos, pese a las condiciones climáticas adversas, lograron rescatarlos y trasladarlos a tierra firme.

Las cifras del primer trimestre

En el acto, las autoridades también compartieron datos comparativos del primer trimestre de 2025 y 2026, destacando una baja en homicidios, rapiñas y hurtos, así como un aumento en el número de condenados.