La Jefatura de Policía de Durazno rindió homenaje este viernes 20 de noviembre a los funcionarios fallecidos en cumplimiento del deber, durante una ceremonia realizada frente al panteón policial de la necrópolis local. El acto fue encabezado por el jefe de Policía, comisario general retirado y licenciado Gabriel Lima, quien dedicó un especial recuerdo a las familias de los efectivos caídos y evocó a Raúl Torena y Johann Álvarez, fallecidos en enero de 2025.

La ceremonia reunió a oficiales y personal subalterno de diferentes reparticiones policiales, además de autoridades civiles y militares del departamento.

La actividad se desarrolló en el marco del Día del Policía Caído en Cumplimiento del Deber, fecha que se conmemora cada 20 de noviembre y que fue establecida mediante la Ley N.º 18.377, promulgada el 17 de octubre de 2008.

La ceremonia fue encabezada por el jefe de policía Gabriel Lima

«Ese día no regresaron como lo hacían cada vez que iban a trabajar»

Durante su intervención, Gabriel Lima recordó a los hombres y mujeres que perdieron la vida mientras cumplían funciones policiales.

El jerarca puso especial énfasis en las familias que deben afrontar la ausencia de quienes salieron de sus hogares para cumplir con su jornada laboral y nunca regresaron.

«Cada uno de ellos salió de su hogar a prestar servicio, como todo trabajador. Les dieron un beso a sus hijos, a su esposa o esposo, a sus padres, a su novia o novio, solo que ese día no regresaron como lo hacían cada vez que iban a trabajar», expresó.

Lima destacó que la pérdida de un funcionario no afecta únicamente a la institución policial, sino también a hijos, parejas, padres y demás seres queridos que deben continuar sus vidas sin su presencia.

En ese sentido, sostuvo que la conmemoración representa una oportunidad para detenerse y dedicar un momento especial a la memoria de quienes entregaron su vida en el cumplimiento del deber.

Un recuerdo especial para Raúl Torena y Johann Álvarez

El jefe de Policía dedicó parte de su mensaje al cabo Raúl Torena y al agente Johann Álvarez, fallecidos el sábado 25 de enero de 2025.

Lima recordó a sus familiares, compañeros y amigos, y les transmitió su respeto y acompañamiento en una fecha especialmente significativa para la institución.

«De esta manera les decimos gracias; gracias por lo más preciado que brindaron al servicio de la sociedad: su propia vida», manifestó.

El reconocimiento se extendió a todos los funcionarios policiales que fallecieron en cumplimiento del deber y cuya memoria, sostuvo el jerarca, permanece presente en la institución.

En noviembre de 2025, El Acontecer informó sobre el homenaje que el Ministerio del Interior realizó a los policías duraznenses fallecidos ese año.

Una fecha que recuerda hechos ocurridos en 1933

El Día del Policía Caído en Cumplimiento del Deber tiene su origen en los sucesos ocurridos los días 20 y 21 de noviembre de 1933 en Montevideo.

En aquellas jornadas, varios policías fallecieron durante enfrentamientos con una banda de delincuentes en la zona de avenida Agraciada y Camino Castro.

En recuerdo de esos acontecimientos, la Ley N.º 18.377 estableció el 20 de noviembre como fecha nacional de homenaje a los integrantes de la Policía que perdieron la vida durante el ejercicio de sus funciones.

La conmemoración busca mantener viva su memoria y reconocer el sacrificio de quienes fallecieron prestando servicio a la sociedad.

Ofrenda floral y toque de silencio

Luego de las palabras del jefe de Policía, las autoridades colocaron una ofrenda floral frente al panteón policial.

La ceremonia concluyó con la interpretación del toque de silencio, a cargo de un integrante de la Banda de Músicos de la Brigada de Infantería N.º 5.

El acto cerró así una jornada de recuerdo y reconocimiento a los funcionarios caídos y a sus familias, en el marco de una fecha de especial significado para la institución policial.