Persona detenida: un hombre armado hirió a otro y fue reducido por la Policía

Una persona detenida, un hombre de 35 años con antecedentes, quedó a disposición de la Fiscalía luego de un hecho violento ocurrido anoche en Durazno. El episodio se registró cerca de las 23:15, cuando se alertó a la Policía sobre disparos dentro de una vivienda en jurisdicción de Comisaría 1ª.

Detención dentro de la vivienda

Al llegar al lugar, la Policía encontró a una mujer muy alterada que pedía ayuda porque había un hombre armado dentro de la casa y otra persona estaba herida.

Personal de UNATED ingresó usando un escudo balístico y logró detener al agresor. Se le incautó un revólver calibre 22 con cartuchos.

La víctima, un hombre mayor de edad, tenía una herida de arma de fuego en el glúteo. Fue llevado al Hospital local, donde recibió asistencia y fue dado de alta poco después.

Todo lo actuado fue informado a la Fiscalía de 1.º Turno, y la investigación continúa a cargo de la Dirección de Investigaciones.